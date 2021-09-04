Первый гол Селезнева. Минай победил одного из лидеров Первой лиги Венгрии

Вчера, 3 сентября подопечные Василия Кобина провели контрольный поединок против одного из лидеров Первой лиги Венгрии - "Минай" сыграл против "Вашаша" и минимально победил.

Единственный мяч в этом поединке на счету форварда украинской команды Евгения Селезнева - нападающий забил после 90-й минуты. Этот забитый мяч стал для 36-летнего Селезнева первым в футболке "Миная".

Следующий контрольный спарринг команда проведет против "Спартакуса".