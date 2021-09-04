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Первый гол Селезнева. Минай победил одного из лидеров Первой лиги Венгрии

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Евгений забил на 90+

Первый гол Селезнева. Минай победил одного из лидеров Первой лиги Венгрии

ФК "Минай" / Автор неизвестен

Новина українською

Вчера, 3 сентября подопечные Василия Кобина провели контрольный поединок против одного из лидеров Первой лиги Венгрии - "Минай" сыграл против "Вашаша" и минимально победил.

Единственный мяч в этом поединке на счету форварда украинской команды Евгения Селезнева - нападающий забил после 90-й минуты. Этот забитый мяч стал для 36-летнего Селезнева первым в футболке "Миная".

Следующий контрольный спарринг команда проведет против "Спартакуса".

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Комментарии (6)
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Wreck (Киев)
04.09.2021 в 22:43
Видео в студию этого шедевра
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0
0
Олександр_Київ (Київ)
04.09.2021 в 21:07
я сьогодні не засну!
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0
-2
Unselfish (Белая Церковь )
04.09.2021 в 20:51
Часом не с пеналя?)))
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+1
0
kukarekin (Одесса)
04.09.2021 в 20:50
Так этот гол засчитывается в общую копилку кормильца?
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0
0
celtic (Syd)
04.09.2021 в 20:56
Мабуть шо ні. Деколи спаринги грають з доходягами і виграють 10-15:0...Тоді шо теж рахувати?
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+2
0
vlotko (Броди)
04.09.2021 в 22:46
ні.
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0
0


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