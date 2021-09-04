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Первый гол Селезнева. Минай победил одного из лидеров Первой лиги Венгрии
Евгений забил на 90+
ФК "Минай" / Автор неизвестен
Вчера, 3 сентября подопечные Василия Кобина провели контрольный поединок против одного из лидеров Первой лиги Венгрии - "Минай" сыграл против "Вашаша" и минимально победил.
Единственный мяч в этом поединке на счету форварда украинской команды Евгения Селезнева - нападающий забил после 90-й минуты. Этот забитый мяч стал для 36-летнего Селезнева первым в футболке "Миная".
Следующий контрольный спарринг команда проведет против "Спартакуса".
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