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Бущан - о матче с Барселоной: Жаль, что не будет Месси
Голкипер ожидает успеха своего клуба
Фото: ФК Динамо Киев
Вратарь "Динамо" Георгий Бущан дал комментарий перед началом сезона Лиги чемпионов:
— Обрадовались, что вновь сыграете с "Барселоной"?
— На "Камп Ноу" я не играл, поэтому жребий воспринял нормально. Жаль, что не будет Месси. И очень хочется, чтобы эта Лига чемпионов прошла с болельщиками. По-настоящему распробовать эту чудесную атмосферу.
— В группе еще "Бавария" и "Бенфика". Объективно "Динамо" будет сложно бороться за выход из группы. Какой результат можно будет считать приемлемым?
— Говорить и обещать, что мы выйдем из группы — пустословие. Конечно, на футбольном поле нет ничего невозможного, но мы осознаем, какие у нас соперники, группа даже сильнее, чем в прошлом году.
Однако в любом случае мы приложим все усилия, чтобы выступить лучше, чем в минувшем розыгрыше, – сказал Бущан.
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