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Бущан - о матче с Барселоной: Жаль, что не будет Месси

Премьер-лига
(1 голосов)

Голкипер ожидает успеха своего клуба

Бущан - о матче с Барселоной: Жаль, что не будет Месси

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Вратарь "Динамо" Георгий Бущан дал комментарий перед началом сезона Лиги чемпионов:

— Обрадовались, что вновь сыграете с "Барселоной"?

— На "Камп Ноу" я не играл, поэтому жребий воспринял нормально. Жаль, что не будет Месси. И очень хочется, чтобы эта Лига чемпионов прошла с болельщиками. По-настоящему распробовать эту чудесную атмосферу.

— В группе еще "Бавария" и "Бенфика". Объективно "Динамо" будет сложно бороться за выход из группы. Какой результат можно будет считать приемлемым?

— Говорить и обещать, что мы выйдем из группы — пустословие. Конечно, на футбольном поле нет ничего невозможного, но мы осознаем, какие у нас соперники, группа даже сильнее, чем в прошлом году.

Однако в любом случае мы приложим все усилия, чтобы выступить лучше, чем в минувшем розыгрыше, – сказал Бущан.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев) Камп Ноу
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (5)
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Serega1111 (Киев)
05.09.2021 в 20:31
Думай, как на ноль отстоять. Месси ему надо...
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0
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Просто Квашин (Харьков)
05.09.2021 в 19:50
му дачье вылезло критиковать....
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
05.09.2021 в 19:42
Нафига он тебе? Мало пропускаешь? Или за автографом будешь бегать?
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0
-2
Footballers (Умань)
05.09.2021 в 19:37
І без Мессі отримає повну торбу голів
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0
-2
vladimir3354 (Мукачево)
05.09.2021 в 19:03
Барселона і без Мессі виграє 3:1
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0
-2


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