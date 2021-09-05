Бущан - о матче с Барселоной: Жаль, что не будет Месси

Вратарь "Динамо" Георгий Бущан дал комментарий перед началом сезона Лиги чемпионов:

— Обрадовались, что вновь сыграете с "Барселоной"?

— На "Камп Ноу" я не играл, поэтому жребий воспринял нормально. Жаль, что не будет Месси. И очень хочется, чтобы эта Лига чемпионов прошла с болельщиками. По-настоящему распробовать эту чудесную атмосферу.

— В группе еще "Бавария" и "Бенфика". Объективно "Динамо" будет сложно бороться за выход из группы. Какой результат можно будет считать приемлемым?

— Говорить и обещать, что мы выйдем из группы — пустословие. Конечно, на футбольном поле нет ничего невозможного, но мы осознаем, какие у нас соперники, группа даже сильнее, чем в прошлом году.

Однако в любом случае мы приложим все усилия, чтобы выступить лучше, чем в минувшем розыгрыше, – сказал Бущан.