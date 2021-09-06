Беседин: Надеюсь, в конце месяца уже буду ходить без костылей

Нападающий "Динамо" Артем Беседин рассказал, как проходит его восстановление.

"Надеюсь, в конце месяца уже буду ходить без костылей и потихоньку уже приступать к какой-то физической работе.

Никогда ни о чем не жалею. Даже сейчас спустя 2,5 месяца я тоже не жалею. Так должно было случиться", – сказал Беседин.