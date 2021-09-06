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Беседин: Надеюсь, в конце месяца уже буду ходить без костылей
Форвард рассказал о своем восстановлении
Фото: 1927.kiev.ua
Нападающий "Динамо" Артем Беседин рассказал, как проходит его восстановление.
"Надеюсь, в конце месяца уже буду ходить без костылей и потихоньку уже приступать к какой-то физической работе.
Никогда ни о чем не жалею. Даже сейчас спустя 2,5 месяца я тоже не жалею. Так должно было случиться", – сказал Беседин.
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Источник:Великий футбол
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