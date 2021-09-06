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Беседин: Надеюсь, в конце месяца уже буду ходить без костылей

Премьер-лига
(3 голосов)

Форвард рассказал о своем восстановлении

Беседин: Надеюсь, в конце месяца уже буду ходить без костылей

Фото: 1927.kiev.ua

Новина українською

Нападающий "Динамо" Артем Беседин рассказал, как проходит его восстановление.

"Надеюсь, в конце месяца уже буду ходить без костылей и потихоньку уже приступать к какой-то физической работе.

Никогда ни о чем не жалею. Даже сейчас спустя 2,5 месяца я тоже не жалею. Так должно было случиться", – сказал Беседин.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (2)
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Papaye (Dnipro)
06.09.2021 в 10:05
Офигеть регенерация у чела. У меня перелом коленного сустава, пятый месяц восстанавливаюсь и рад был бы хоть наступать на ногу, не то что ходить. Не завидую, но где-то в глубине души... )))))
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Просто док (Харьков)
06.09.2021 в 09:43
Возвращайся побыстрее, мы ждем тебя, братец.
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