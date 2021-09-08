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Динамо со сборниками в составе готовится к матчу с Металлистом 1925
Забарный, Миколенко, Сидорчук и Цыганков вернулись в расположение клуба
fcdynamo.kiev.ua
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В расположение команды уже вернулось несколько игроков сборной Украины, которых тренер национальной команды Александр Петраков решил не задействовать в сегодняшнем товарищеском матче с Чехией.
В группе уже работают Илья Забарный, Виталий Миколенко, Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков.
Также в среду с командой тренировались Руслан Нещерет и Константин Вивчаренко, которые еще накануне вечером провели полный матч за молодежную сборную Украины против Армении (2:1).
В то же время пятеро динамовцев попали в заявку национальной сборной Украины на контрольный матч с Чехией. Это Денис Бойко, Александр Сирота, Александр Караваев, Александр Тымчик и Николай Шапаренко.
Не вернулись еще из расположения сборных и динамовские легионеры, защищающие цвета своих стран. Томаш Кендзера и Эрик Рамирес.
В связи с отсутствием ряда сборников вместе с первой командой тренировались несколько молодых игроков, выступающих за юношеский состав.
Приступил к работе в общей группе Никита Бурда, полностью восстановившийся после тяжелой травмы и перенесенной полгода назад операции на ахилловом сухожилии.
А вот Виталий Буяльский пока продолжает восстанавливаться после повреждения приводящей мышцы бедра, полученного в игре за сборную.
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