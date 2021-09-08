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Динамо со сборниками в составе готовится к матчу с Металлистом 1925

Премьер-лига
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Забарный, Миколенко, Сидорчук и Цыганков вернулись в расположение клуба

Динамо со сборниками в составе готовится к матчу с Металлистом 1925

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

"Динамо" готовится к первому матчу после сентябрьской паузы на международные матчи национальных сборных.

В расположение команды уже вернулось несколько игроков сборной Украины, которых тренер национальной команды Александр Петраков решил не задействовать в сегодняшнем товарищеском матче с Чехией.

В группе уже работают Илья Забарный, Виталий Миколенко, Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков.

Также в среду с командой тренировались Руслан Нещерет и Константин Вивчаренко, которые еще накануне вечером провели полный матч за молодежную сборную Украины против Армении (2:1).

В то же время пятеро динамовцев попали в заявку национальной сборной Украины на контрольный матч с Чехией. Это Денис Бойко, Александр Сирота, Александр Караваев, Александр Тымчик и Николай Шапаренко.

Не вернулись еще из расположения сборных и динамовские легионеры, защищающие цвета своих стран. Томаш Кендзера и Эрик Рамирес.

В связи с отсутствием ряда сборников вместе с первой командой тренировались несколько молодых игроков, выступающих за юношеский состав.

Приступил к работе в общей группе Никита Бурда, полностью восстановившийся после тяжелой травмы и перенесенной полгода назад операции на ахилловом сухожилии.

А вот Виталий Буяльский пока продолжает восстанавливаться после повреждения приводящей мышцы бедра, полученного в игре за сборную.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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