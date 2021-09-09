Вирт: Вересу полезно будет чаще выезжать за рубеж и проводить там спарринги

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт подвел итоги мини-сбора в Ужгороде.

- Мы очень хорошо поработали, только вот жаль, что этот сбор был поздно запланирован, и проведение одного из предполагаемых контрольных матчей – с венгерским "Мезекевешдом" сорвалось. Хотели сыграть с этой командой, но наши даты подготовки не совпали.

- Но выезд в Венгрию у вас состоялся, как и спарринг с другой местной командой – "Кишварда". Результат вас огорчил?

- Мы проиграли со счетом 1:2, но почерпнули немало полезной информации. Против "Кишварды" сыграли те ребята, которые меньше выходили на поле в УПЛ. Им нужно было дать игровую практику. В тонусе сейчас должны быть все, ведь впереди у нас поединки чемпионата и Кубка Украины.

- Контрольный матч с "Минаем" (U-19) компенсировал отмененный спарринг с "Мезекевешдом"?

- В этой игре мы разбавили состав молодежью. Этот отрезок времени с нами провели двое футболистов из нашей команды (U-19), которым только по 18 лет. Меня порадовало то, что много моих подопечных сыграло, и важно, что мы обошлись без травм. Молодежь получила опыт, но в УПЛ мы на них пока не рассчитываем, им необходимо прибавлять. Главное, наши молодые ребята увидели уровень, к которому нужно стремиться. Также мы пришли к тому, что "Вересу" полезно будет чаще выезжать за рубеж и проводить контрольные матчи с иностранными клубами, что и поддержал президент нашего клуба.

- Как проходит восстановление после травмы Шестакова?

- Вообще у нас два Шестакова – Сергей и Михаил, и оба травмированы. Сергей Шестаков уже больше двух месяцев находится в лазарете и пока что не тренируется в общей группе. Ему необходимо подтягивать "физику". Что касается Михаила Шестакова, то он уже активно занимается и вернется в строй в строй через короткое время.

- Чем "Верес" занимается после возвращения со сбора в Ужгороде?

- Ребята получили два выходных, и сейчас мы уже возобновили подготовку к матчу 7-го тура УПЛ со "Львовом".

- Сейчас уже можно утверждать, что ваши подопечные полностью адаптировались к Премьер-лиге?

- С каждой игрой наша команда действует все увереннее. Этому способствовали и две победы, одержанные в двух последних поединках. Эти успехи были очень важны для нас в плане психологии. Главное, чтобы в команде была конкуренция, что только помогает всем прогрессировать и давать результат. Будем двигаться дальше, и сначала нам нужно взять три очка в матче со "Львовом", - сказал Вирт.