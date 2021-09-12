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Кривенцов: Динамо заслуженно победило, ну а мы толкались, насколько было сил

Премьер-лига
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Наставник харьковчан прокомментировал домашнее поражение

Кривенцов: Динамо заслуженно победило, ну а мы толкались, насколько было сил

Фото - Марія Шайк

Новина українською

Главный тренер "Металлиста-1925" Валерий Кривенцов подвел итоги поражения от киевского "Динамо" в рамках 7-го тура УПЛ.

- "Динамо" победило заслуженно. Наш план на игру не получилось воплотить. Киевляне во всех моментах были сильнее и заслуженно победили, не зря это чемпионы нашей страны. Ну а мы толкались, насколько было сил. Но потом невнимательно сработали при первом взятии ворот, и при втором. У киевлян было много возможностей забить.

- Как вы считаете, смогла ли ваша команда сегодня дать бой чемпионам?

- Повторюсь, киевляне объективно сильнее нас. И нам нужно всем хорошенько задуматься - а что дальше?..

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В статье: Валерий Кривенцов Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ФК "Динамо"

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