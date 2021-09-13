Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леоненко: Если Шахтер обыграет Шериф, то он уже в Лиге Европы
Все очень просто
Фото:: Footballua.tv
Экс-игрок сборной Украины и эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко проанализировал матч 7 тура УПЛ "Шахтер" - "Днепр-1" (2:0).
"У "Шахтера" проблема пока в обороне, потому что даже "Днепр" показал, что у "Шахтера" есть провалы в обороне.
Если "Шахтер" обыграет "Шериф", то он уже в Лиге Европы", - сказал Леоненко.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Популярное сейчас
- Соблазнительная звезда мужских журналов станет ведущей нового проекта на каналах Футбол. ФОТО
- Уже вчера забил в ворота Лацио. Златан Ибрагимович показал жуткий июньский снимок своего колена
- Леоненко: Луческу сделал лучше только оборону в Динамо, а так - ничего не поменялось
- Журналист: Шевченко заменит Луческу на посту тренера Динамо
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romerik (YNWA)
14.09.2021 в 00:43
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...