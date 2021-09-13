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Леоненко: Если Шахтер обыграет Шериф, то он уже в Лиге Европы

Премьер-лига
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Все очень просто

Леоненко: Если Шахтер обыграет Шериф, то он уже в Лиге Европы

Фото:: Footballua.tv

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины и эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко проанализировал матч 7 тура УПЛ "Шахтер" - "Днепр-1" (2:0).

"У "Шахтера" проблема пока в обороне, потому что даже "Днепр" показал, что у "Шахтера" есть провалы в обороне.

Если "Шахтер" обыграет "Шериф", то он уже в Лиге Европы", - сказал Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
14.09.2021 в 00:43
Бл*ть, чого всі забувають, що ще треба пройти стики з 2 місцем ліги Європи, щоб туда попасти... Всяке може статися ...
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