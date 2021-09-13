Леоненко: Если Шахтер обыграет Шериф, то он уже в Лиге Европы

Экс-игрок сборной Украины и эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко проанализировал матч 7 тура УПЛ "Шахтер" - "Днепр-1" (2:0).

"У "Шахтера" проблема пока в обороне, потому что даже "Днепр" показал, что у "Шахтера" есть провалы в обороне.

Если "Шахтер" обыграет "Шериф", то он уже в Лиге Европы", - сказал Леоненко.