Дулуб: Всегда очень тяжело переламывать психологию футболистов, когда команда внизу таблицы

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб прокомментировал поражение от "Вереса" (0:1) в матче 7-го тура УПЛ.

"Готовились под контратаки. И просто одна позиционная ошибка игрока. Естественно, весь футбол построен на ошибках. Этого избежать практически невозможно. Ясно, что гол забит классно в контратаке. Будем работать над этим.

Всегда очень тяжело переламывать психологию футболистов, когда команда внизу таблицы. Наверное, это самое сложное для нас, что предстоит сделать в ближайшее время", – сказал Дулуб.