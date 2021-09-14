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Дулуб: Всегда очень тяжело переламывать психологию футболистов, когда команда внизу таблицы
Львовяне идут последними в турнирной таблице УПЛ
Фото: ФК Львов
Главный тренер "Львова" Олег Дулуб прокомментировал поражение от "Вереса" (0:1) в матче 7-го тура УПЛ.
"Готовились под контратаки. И просто одна позиционная ошибка игрока. Естественно, весь футбол построен на ошибках. Этого избежать практически невозможно. Ясно, что гол забит классно в контратаке. Будем работать над этим.
Всегда очень тяжело переламывать психологию футболистов, когда команда внизу таблицы. Наверное, это самое сложное для нас, что предстоит сделать в ближайшее время", – сказал Дулуб.
Напомним, что "Львов" идет последним в турнирной таблице УПЛ.
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