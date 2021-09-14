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Судаков: В последнее время все победы Шахтеру даются тяжело
Хавбек "горняков" подвели итоги матча с "Днепром-1"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал победу над "Днепром-1" (2:0) в матче 7-го тура УПЛ.
– Игорь Когут сказал, что "Днепр-1" полтора тайма имел преимущество в матче с "Шахтером". Как ты считаешь?
– Они действительно играли неплохо, но какой-то перевес – не знаю. Просто то, что они высоко шли в прессинг и мы выбивали мяч – может, это он считает перевесом. А так, не знаю, по-моему, мы контролировали игру.
У них только штанга была и один момент во втором тайме – они выбегали в контратаку. По сути, никаких моментов не было.
В последнее время нам все победы даются тяжело, поэтому мы настраивались на игру. Понимали, что соперник будет очень хорошим, достойным, – сказал Судаков.
Напомним, уже завтра, 15 сентября "Шахтер" сыграет с "Шерифом". Матч состоится в Тирасполе и начнется в 19:45.
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