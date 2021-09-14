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Судаков: В последнее время все победы Шахтеру даются тяжело

Премьер-лига
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Хавбек "горняков" подвели итоги матча с "Днепром-1"

Судаков: В последнее время все победы Шахтеру даются тяжело

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал победу над "Днепром-1" (2:0) в матче 7-го тура УПЛ.

– Игорь Когут сказал, что "Днепр-1" полтора тайма имел преимущество в матче с "Шахтером". Как ты считаешь?

– Они действительно играли неплохо, но какой-то перевес – не знаю. Просто то, что они высоко шли в прессинг и мы выбивали мяч – может, это он считает перевесом. А так, не знаю, по-моему, мы контролировали игру.

У них только штанга была и один момент во втором тайме – они выбегали в контратаку. По сути, никаких моментов не было.

В последнее время нам все победы даются тяжело, поэтому мы настраивались на игру. Понимали, что соперник будет очень хорошим, достойным, – сказал Судаков.

Напомним, уже завтра, 15 сентября "Шахтер" сыграет с "Шерифом". Матч состоится в Тирасполе и начнется в 19:45.

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Георгий Судаков
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