Миколенко: Я очень рад, что играю за Динамо. Мне никогда не говорили: “Если хочешь - ты едешь"

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко рассказал, почему еще не ушел из киевского клуба в топ-чемпионат:

"- Моя задача - играть. Мне никогда не говорили: “Если хочешь - ты едешь". Это все слухи. Далее слухов никуда это не продвигалось.

Моя любимая команда - "Барселона". Любому футболисту с амбициями хотелось бы поиграть на высоком уровне. Но я сейчас очень рад, что играю за "Динамо" Киев, я играю в Лиге чемпионов. Я счастлив", - сказал Миколенко.