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Миколенко: Я очень рад, что играю за Динамо. Мне никогда не говорили: “Если хочешь - ты едешь"
Мечта - "Барселона"
Защитник "Динамо" Виталий Миколенко рассказал, почему еще не ушел из киевского клуба в топ-чемпионат:
"- Моя задача - играть. Мне никогда не говорили: “Если хочешь - ты едешь". Это все слухи. Далее слухов никуда это не продвигалось.
Моя любимая команда - "Барселона". Любому футболисту с амбициями хотелось бы поиграть на высоком уровне. Но я сейчас очень рад, что играю за "Динамо" Киев, я играю в Лиге чемпионов. Я счастлив", - сказал Миколенко.
Напомним, что всю свою футбольную карьеру Виталий провел в "Динамо". В первой команде киевлян защитник выступает с 2017-го года, сыграв в 119 матчах и отметившись семью голами и 19-ю ассистами. Сейчас аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего украинца в 17 млн евро.
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