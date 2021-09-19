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Третьяков: Украинский арбитраж портит картинку и скорость матча: каждый контакт футболистов - свисток

Премьер-лига
(2 голосов)

Игрок считает суддейство несправедливым

Третьяков: Украинский арбитраж портит картинку и скорость матча: каждый контакт футболистов - свисток

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Футболист "Александрии" Максим Третьяков прокомментировал поражение в матче с "Динамо" (0:1).

- Эмоции после финального свистка уже улеглись в раздевалке?

– Трудно сказать, улеглись они, или нет. Но эмоции – это часть футбола, но бывают и такие как сегодня – когда исход матча решается подобным образом. К сожалению, у нас так убивают интригу. Это мое личное мнение. Знаете, таких моментов десятки бывает в матчах.

Например, также в эпизоде с пенальти Забарный толкает Мельника, который следом сбивает Спинелли, играющего в мяч. Именно этот эпизод нужно смотреть в первую очередь, ведь он был до "причины" пенальти.

А ведь дальше была симуляции Шабанова, за которую удалили Кирюханцева. Дальше Бущан тянет время, но ничего не происходит. Тут претензия к арбитру, а не ребятам.

- Что скажешь про арбитраж?

– Думаю, не стоит ничего больше говорить.

На мое субъективное мнение, украинский арбитраж портит картинку и скорость матча: каждый контакт футболистов - свисток. В Европе мы видим совсем другую картину.

- После забитого пенальти некоторым болельщикам показалось, что "Динамо" очень резко начало тянуть игру.

– Да, я заметил подобное. Мне подобное не понравилось. Думаю, телезрителям тоже, – сказал Третьяков.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Максим Третьяков
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (8)
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Лекарь (село Дарница)
19.09.2021 в 14:33
Бущан время не тянул, у него кровь пошла носом. Это было видно в трансляции. Причина кровотечения мне неизвестна, возможно, тоже эмоции. Был бы полевой игрок, его бы отправили за поле, для оказания помощи. А вратарю оказывают помощь на поле.
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+3
-1
ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
19.09.2021 в 13:57
Всю игру не видел, только 15 мин. Футбол это контактна игра, травмоопасная. Назначают судью, чтобы судил по справедливости, понимал значение и видение игры. Нужно смотреть на всю штрафную площадку при подачи мяча с углового, а не на один эпизод Рыбалка - Гармаш, это 90+ игра держит всех в напряжении и за такие контакты в этом игровом моменте пенальти не назначают, там были и другие столкновения. "Александрии" необходимо подать апелляцию в Федерацию футбола Украины и она должны отменить этот гол, так как решение судьи было до конца не изученным. Верховный футбольный суд обязан провести анализ игровых эпизодов пояснить всем судьям как себя вести на поле и тех кто работает на ВАР. Как мне, судью удалить пожизненно обслуживать игры высшей лиги, а дать шанс обслуживать вторую лигу не выше. Игры украинских команд смотрят в Европе и это позор так судить. Большинство судейского корпуса в Украине низкой квалификации, это не только футбольные. Коррупция убивает жизненное пространство Украины.
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+2
-3
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Serega1111 (Киев)
19.09.2021 в 14:12
путин - х..йло. Аминь
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+4
-1
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knmua(Киев) (Киев)
19.09.2021 в 14:34
Ты глуп только потому, что пишешь о том, чего не видел. А по поводу пенальти, так Гусин в своё время в ЛЧ два таких пенальти привез в ворота ДК, а ведь всего лишь "дернул за футболочку".
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+2
-2
Judas (Киев)
19.09.2021 в 14:39
Глейберманы смотрят футбол по 15 мин. в целях экономии. А потом свой бред кому-то пытаются навязать.
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+1
-1
Gerd Muller (Житомир)
19.09.2021 в 13:56
Кирюханцева видалили за те,що він бикував та боднув головою Шабанова. А те що останній впав та схопився за голову не мало ніякого значення.
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+4
-2
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Spokoyno (Київ)
19.09.2021 в 13:36
"Їх потворний шпигун - наш хоробрий розвідник" Тобто коли свій від дотику до обличчя падає чи Забарного спочатку прихоплювали, то не бачимо, а от коли суперник .... згадаємо ВСЕ! Чого ви думаєте, що суперник не буде мати такий ж погляд... Бачить ВСІ навіть найдрібніші фоли опонента а про свої проделки мовчок
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+3
-1
V.V.Z (Кропивницкий)
19.09.2021 в 14:14
Можно просмотреть обзор. Третьяков от любого толчка падал и просил жёлтую для соперника.
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