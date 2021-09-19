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Третьяков: Украинский арбитраж портит картинку и скорость матча: каждый контакт футболистов - свисток
Игрок считает суддейство несправедливым
Фото: ФК Александрия
Футболист "Александрии" Максим Третьяков прокомментировал поражение в матче с "Динамо" (0:1).
- Эмоции после финального свистка уже улеглись в раздевалке?
– Трудно сказать, улеглись они, или нет. Но эмоции – это часть футбола, но бывают и такие как сегодня – когда исход матча решается подобным образом. К сожалению, у нас так убивают интригу. Это мое личное мнение. Знаете, таких моментов десятки бывает в матчах.
Например, также в эпизоде с пенальти Забарный толкает Мельника, который следом сбивает Спинелли, играющего в мяч. Именно этот эпизод нужно смотреть в первую очередь, ведь он был до "причины" пенальти.
А ведь дальше была симуляции Шабанова, за которую удалили Кирюханцева. Дальше Бущан тянет время, но ничего не происходит. Тут претензия к арбитру, а не ребятам.
- Что скажешь про арбитраж?
– Думаю, не стоит ничего больше говорить.
На мое субъективное мнение, украинский арбитраж портит картинку и скорость матча: каждый контакт футболистов - свисток. В Европе мы видим совсем другую картину.
- После забитого пенальти некоторым болельщикам показалось, что "Динамо" очень резко начало тянуть игру.
– Да, я заметил подобное. Мне подобное не понравилось. Думаю, телезрителям тоже, – сказал Третьяков.
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