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"Это было не из-за футбола". Марлос объяснил, почему принял украинское гражданство
Футболист не жалеет о своем выборе
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Шахтера" Марлос рассказал о принятии украинского гражданства в 2017 году.
– Я построил всю свою жизнь в Украине. Я здесь не для того, чтобы кому-то делать приятно или впустую говорить о любви к Украине. Мне действительно нравится здесь.
Люди должны понять, что я сделал то, что не каждый сделает. Очень многие люди из Украины критикуют, мол, какой-то чувак приехал из Бразилии сюда, чтобы просто играть за сборную. Да нет, это все не просто.
Я поменял свое гражданство, и это было не из-за футбола. Я сделал это, потому что я очень по-особенному отношусь к Украине. Это очень сложно. Я действительно сделал это от всего сердца.
– И ни о чем не жалеешь?
– Не жалею. Я бы не поменял. Будь возможность повторить, я сделал бы все абсолютно так же. Если бы я мог родиться украинцем, наверно, я бы им родился, – сказал Марлос.
Напомним, что в августе 33-летний футболист принял решение завершить выступления в сборной Украины.
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