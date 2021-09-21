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"Это было не из-за футбола". Марлос объяснил, почему принял украинское гражданство

Премьер-лига
(7 голосов)

Футболист не жалеет о своем выборе

"Это было не из-за футбола". Марлос объяснил, почему принял украинское гражданство

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Марлос рассказал о принятии украинского гражданства в 2017 году.

– Я построил всю свою жизнь в Украине. Я здесь не для того, чтобы кому-то делать приятно или впустую говорить о любви к Украине. Мне действительно нравится здесь.

Люди должны понять, что я сделал то, что не каждый сделает. Очень многие люди из Украины критикуют, мол, какой-то чувак приехал из Бразилии сюда, чтобы просто играть за сборную. Да нет, это все не просто.

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Я поменял свое гражданство, и это было не из-за футбола. Я сделал это, потому что я очень по-особенному отношусь к Украине. Это очень сложно. Я действительно сделал это от всего сердца.

– И ни о чем не жалеешь?

– Не жалею. Я бы не поменял. Будь возможность повторить, я сделал бы все абсолютно так же. Если бы я мог родиться украинцем, наверно, я бы им родился, – сказал Марлос.

Напомним, что в августе 33-летний футболист принял решение завершить выступления в сборной Украины.

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В статье: Украина Марлос Шахтер (Донецк)
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Комментарии (10)
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dabo69
21.09.2021 в 12:07
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик про-гнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода про-гнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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0
0
Dimoncho (Kharkiv)
21.09.2021 в 12:03
Го зимой в Металлист
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0
0
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
21.09.2021 в 10:51
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.09.2021 в 10:42
Человек и хороший футболист! На два года пойдёт поднимать Металлист и это будет правильное решение!
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+4
0
avatar
2.dc (Николаев)
21.09.2021 в 10:59
+1, если не Шахта, то пусть бы и Металл, не хотелось бы терять его из поля зрения …
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+2
0
friday13 (Львів)
21.09.2021 в 10:06
хороша людина, чудовий футболіст. сподіваюсь побачити його серед тренерів збірної. марлосу є чого повчити наших дерев'яних
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+8
0
progres (Луцьк)
21.09.2021 в 10:06
От відразу видно, що не москаль.
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+13
-1
Andriy Mironyuk
21.09.2021 в 10:05
Це не через футбол - це через борщ з салом
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+3
-3
Acsakal (Kharkov)
21.09.2021 в 10:12
Кожен любить Україну за своє: хтось за борщ із салом, хтось за галушки зі сметаною, хтось за вродливих дівчат, а хтось за те, що вона - не рабська московія.
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+14
-1
Caballero (Dream country)
21.09.2021 в 10:58
вередливих дівчат
+1
0


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