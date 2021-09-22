Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сделал на эмоциях. Селезнев извинился перед болельщиками за средний палец
Нападающего спровоцировали
Нападающий "Миная" Евгений Селезнев попросил прощения у болельщиков за инцидент, который произошел во время матча его команды с "Ворсклой". Напомним, когда форвард покидал поле, то
"Досадно об этом говорить. Жест, который сделал в сторону болельщиков на матче между"Ворсклой" и "Минаем", сделал на эмоциях и я искренне жалею об этом.
Скажу лишь, что этот жест был спровоцирован оскорбительными выкриками в мой адрес от неизвестных мне лично болельщиков на трибунах. Они кричали оскорбительные бранные слова, которые даже озвучивать стыдно, а также обвиняли меня в причастности к сепаратистским группировкам, с которыми борются украинские войска на востоке нашей страны.
Эти слова меня крайне возмутили, ведь то, что сейчас происходит в моих родных краях, для меня очень чувствительная и болезненная тема. Неоднократно повторял и повторяю, что я украинец и поддерживаю целостность и неприкосновенность нашей страны. Донецк - это Украина и всегда так было и будет. Поэтому не допущу подобных слов в свой адрес.
Учитывая оскорбительные выкрики в мою сторону, которые не прекращались по требованию представителей моего клуба и других людей на трибунах, признаю, что не сдержался и поддался эмоциям и продемонстрировал этот жест в перерыве матча, не должен был делать при любых обстоятельствах. И прошу прощения у всех болельщиков на трибунах в Полтаве, и у тех, кто наблюдал за этим поединком у экранов телевизора.
Не имел целью оскорбить кого-то и искренне сожалею за этот инцидент. Обещаю, что в будущем подобного больше не повторится, ведь все мы, футболисты и болельщики, хотим чтобы украинский футбол приносил исключительно положительные эмоции", - цитирует игрока пресс-служба закарпатского клуба.
Популярное сейчас
- Убойный правый прямой Кличко против Джошуа и еще 24 эпичных удара в боксе. ВИДЕО
- Малиновский стал одним из лучших в матче против Сассуоло
- Первый ассист Малины, шок-контент от Металлиста и тащер Суарес. Главные новости за 21 сентября
- Динамо отреагировало на драку на Олимпийском: Гарантируем всестороннее содействие полиции
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО
- Эффектная жена конкурента Яремчука по нападению Бенфики. ФОТО