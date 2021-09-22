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Сделал на эмоциях. Селезнев извинился перед болельщиками за средний палец

Премьер-лига
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Нападающего спровоцировали

Сделал на эмоциях. Селезнев извинился перед болельщиками за средний палец

Новина українською

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев попросил прощения у болельщиков за инцидент, который произошел во время матча его команды с "Ворсклой". Напомним, когда форвард покидал поле, то показал болельщикам средний палец.

"Досадно об этом говорить. Жест, который сделал в сторону болельщиков на матче между"Ворсклой" и "Минаем", сделал на эмоциях и я искренне жалею об этом.

Скажу лишь, что этот жест был спровоцирован оскорбительными выкриками в мой адрес от неизвестных мне лично болельщиков на трибунах. Они кричали оскорбительные бранные слова, которые даже озвучивать стыдно, а также обвиняли меня в причастности к сепаратистским группировкам, с которыми борются украинские войска на востоке нашей страны.

Эти слова меня крайне возмутили, ведь то, что сейчас происходит в моих родных краях, для меня очень чувствительная и болезненная тема. Неоднократно повторял и повторяю, что я украинец и поддерживаю целостность и неприкосновенность нашей страны. Донецк - это Украина и всегда так было и будет. Поэтому не допущу подобных слов в свой адрес.

Учитывая оскорбительные выкрики в мою сторону, которые не прекращались по требованию представителей моего клуба и других людей на трибунах, признаю, что не сдержался и поддался эмоциям и продемонстрировал этот жест в перерыве матча, не должен был делать при любых обстоятельствах. И прошу прощения у всех болельщиков на трибунах в Полтаве, и у тех, кто наблюдал за этим поединком у экранов телевизора.

Не имел целью оскорбить кого-то и искренне сожалею за этот инцидент. Обещаю, что в будущем подобного больше не повторится, ведь все мы, футболисты и болельщики, хотим чтобы украинский футбол приносил исключительно положительные эмоции", - цитирует игрока пресс-служба закарпатского клуба.

Читайте такжеСелезнев: Ребята, я на страну работал всю жизнь, налоги платил, делал имя стране

Сделал на эмоциях. Селезнев извинился перед болельщиками за средний палец - изображение 1

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Комментарии (2)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
22.09.2021 в 18:27
Чувак, котрий їде грати до країни окупанта та принципово відмовляється розмовляти українською, а також єдиний з футболістів, хто вийшов на матч без силуету України на формі буде брехати, що підтримує територіальну цілісність держави.
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Соколов (Никополь)
22.09.2021 в 18:36
Та вы задолбали упоротые, он поехал туда работать!!!!. И правильно сделал, там ему предложили хорошие условия и зарплату. И Ракитсий тоже красава.
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