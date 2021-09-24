Де Пена продлил контракт с Динамо

​​​​​​Уругвайский полузащитник "Динамо" Карлос де Пена продолжит выступать за киевский клуб, сообщает пресс-служба киевлян.

Предыдущее соглашение футболиста действовало до конца 2021-го года, поэтому клуб и игрок заключили новое. Детали нового трудового соглашения не сообщаются.

Карлос де Пена - воспитанник футбольной школы уругвайского клуба "Насьональ". В апреле 2019 года, в разгар финальной части сезона, Карлос стал футболистом "Динамо", придя в статусе свободного агента. За полгода он смог зарекомендовать себя настолько хорошо, что ему предложили двухлетний контракт.

По итогам 2019 года уругвайский футболист был даже признан лучшим игроком клуба по версии болельщиков.

В нынешнем сезоне де Пена принял участие в шести поединках чемпионата Украины, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.