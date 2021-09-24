  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Де Пена продлил контракт с Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Пена продлил контракт с Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Уругваец продолжит выступать за киевский клуб

Де Пена продлил контракт с Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

​​​​​​Уругвайский полузащитник "Динамо" Карлос де Пена продолжит выступать за киевский клуб, сообщает пресс-служба киевлян.

Предыдущее соглашение футболиста действовало до конца 2021-го года, поэтому клуб и игрок заключили новое. Детали нового трудового соглашения не сообщаются.

Карлос де Пена - воспитанник футбольной школы уругвайского клуба "Насьональ". В апреле 2019 года, в разгар финальной части сезона, Карлос стал футболистом "Динамо", придя в статусе свободного агента. За полгода он смог зарекомендовать себя настолько хорошо, что ему предложили двухлетний контракт.

По итогам 2019 года уругвайский футболист был даже признан лучшим игроком клуба по версии болельщиков.

В нынешнем сезоне де Пена принял участие в шести поединках чемпионата Украины, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Карлос де Пена
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо Киев

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Пришта Литин (Київ)
24.09.2021 в 13:44
Делай свое имя в Киеве, парень!
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.09.2021 в 10:58
Молодець!
Ответить
+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.09.2021 в 12:14
Без яєць!)))
Ответить
+1
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...