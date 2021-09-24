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Шахтер - Верес: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Верес", украинская Премьер-лига, 25 сентября 2021
Фото: ФК Шахтер
После первого завоеванного трофея в сезоне, донецкий "Шахтер" возвращается к рутине. Впереди команду де Дзерби будет ожидать домашняя игра против "Вереса", который попытается испортить настроение "горнякам" перед вторым тур ЛЧ. Коллектив Вирта недавно имел серию из трех побед кряду, но неделю назад минимально уступил "Днепру-1", большую часть игры достойно держа оборону. Одним словом, "горнякам" будет непросто.
Роберто де Дзерби придется перетасовать состав, чтобы дать отдохнуть части основы в тяжелом графике. А значит, у резервистов будет шанс доказать свою состоятельность. Посмотрим, как они этим воспользуются.
Смотрите матч девятого тура УПЛ в субботу, 25-го сентября, на канале "Футбол 2". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Шахтер" - "Верес" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Верес"
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