Шахтер - Верес: где и когда смотреть матч УПЛ

После первого завоеванного трофея в сезоне, донецкий "Шахтер" возвращается к рутине. Впереди команду де Дзерби будет ожидать домашняя игра против "Вереса", который попытается испортить настроение "горнякам" перед вторым тур ЛЧ. Коллектив Вирта недавно имел серию из трех побед кряду, но неделю назад минимально уступил "Днепру-1", большую часть игры достойно держа оборону. Одним словом, "горнякам" будет непросто.

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Роберто де Дзерби придется перетасовать состав, чтобы дать отдохнуть части основы в тяжелом графике. А значит, у резервистов будет шанс доказать свою состоятельность. Посмотрим, как они этим воспользуются.

Смотрите матч девятого тура УПЛ в субботу, 25-го сентября, на канале "Футбол 2". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Шахтер" - "Верес" будет доступна на платформе Oll.tv.