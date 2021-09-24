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Оливье Тилль: Ворскла вообще без проблем стала бы чемпионом Люксембурга

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Нужно заявляться в тамошний чемпионат

Оливье Тилль: Ворскла вообще без проблем стала бы чемпионом Люксембурга

vorskla.com.ua

Новина українською

Хавбек "Ворсклы", люксембуржец Оливье Тилль, в интервью журналу Футбол поделился мнением об уровне чемпионата Люксембурга.

- "Ворскла" стала бы чемпионом Люксембурга?

– Вообще без проблем. Думаю, несколько игр были бы сложными, а в остальном - легкая прогулка.

В чемпионате Люксембурга нет профессиональных команд, почти все футболисты параллельно где-то работают днем, а в футбол играют только по вечерам.

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В статье: Ворскла (Полтава) Оливье Тилль
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (4)
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kalan-86 (Анкара)
24.09.2021 в 22:57
Звучит как издёвка :)
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0
0
pyvovarchyk (Львів)
24.09.2021 в 22:11
це мав бути комплімент, чи образа?
Ответить
+2
0
Дрюон (Одесса)
24.09.2021 в 21:58
А в чемпионате Ватикана была бы первой после Бога!
Ответить
+2
0
Термит (Киев)
24.09.2021 в 21:47
А чё Рангель говорит за чемпионат Финляндии?
Ответить
+2
0


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