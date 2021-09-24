Оливье Тилль: Ворскла вообще без проблем стала бы чемпионом Люксембурга

Хавбек " Ворсклы ", люксембуржец Оливье Тилль, в интервью журналу Футбол поделился мнением об уровне чемпионата Люксембурга.

- "Ворскла" стала бы чемпионом Люксембурга?

– Вообще без проблем. Думаю, несколько игр были бы сложными, а в остальном - легкая прогулка.

В чемпионате Люксембурга нет профессиональных команд, почти все футболисты параллельно где-то работают днем, а в футбол играют только по вечерам.