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Оливье Тилль: Ворскла вообще без проблем стала бы чемпионом Люксембурга
Нужно заявляться в тамошний чемпионат
vorskla.com.ua
Хавбек "
- "Ворскла" стала бы чемпионом Люксембурга?
– Вообще без проблем. Думаю, несколько игр были бы сложными, а в остальном - легкая прогулка.
В чемпионате Люксембурга нет профессиональных команд, почти все футболисты параллельно где-то работают днем, а в футбол играют только по вечерам.
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Источник:dynamo.kiev.ua
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Комментарии (4)
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kalan-86 (Анкара)
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pyvovarchyk (Львів)
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