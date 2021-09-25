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Оливье Тилль: Российская лига на одном уровне с украинской. И там мне было хорошо, и здесь
Но счастлив он в Украине
vorskla.com.ua
Полузащитник "Ворсклы" Оливье Тилль сравнил Украинскую Премьер-лигу и российский чемпионат:
"В России крутятся гораздо большие деньги. Больше денег – больше сильных команд. Российские клубы могут позволить себе приобретать сильных игроков.
Но парадокс в том, что российская лига практически на одном уровне с украинской, и меня это удивило в чемпионате Украины с приятной стороны. И в России было хорошо, и здесь. Я счастлив в Украине.
Полтава выглядит компактнее Уфы, в какой-то мере удобнее. Не вижу какой-то разницы между Россией и Украиной на бытовом уровне", - сказал Тилль.
Напомним, что Оливье в 2018-2020 гг. выступал в составе "Уфы". В январе 2021-го года он на правах свободного агента перешел в "Ворсклы". С тех пор в составе украинского клуба игрок провел 23 матча, в которых записал в свой актив 7 голов и 5 ассистов.
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