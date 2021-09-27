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Леоненко: Такие как Кополовцы, опытные эти – они не должны даже к стадиону подходить

Премьер-лига
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(4 голосов)

Виктор Леоненко, комментируя матч Рух - Динамо, вспомнил и Михаила Кополовца

Леоненко: Такие как Кополовцы, опытные эти – они не должны даже к стадиону подходить

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины, а ныне и эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко проанализировал матч 9-го тура УПЛ "Рух" – "Динамо" (0:2), детально остановившись на эпизоде с пенальти, с которого киевляне и открыли счет.

"Пенальти я бы не дал из-за того, что уж слишком картинно падал Гармаш. А если пенальти и был, то он не глупый, а тупейший.

Зачем говорить, что Мартынюк опытный? Опытный так не делает. Значит, он такой же, как Кополовец, который ищет галики.

Вот таких как Кополовцы, опытные эти – они не должны даже к стадиону подходить. Как правило судьи такое не дают", - сказал Леоненко.

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В статье: Михаил Кополовец Виктор Леоненко Динамо (Киев) Рух (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Gerd Muller (Житомир)
27.09.2021 в 18:44
Фол або був або ні. А на якій хвилині, при якому рахунку. в якій частині поля, в якому матчі значення не має.І як при тому падав картинно чи якось по-іншому, кричав при цьому дуже голосно чи не дуже, або взагалі мовчав значення не має.
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+2
0
Тренерую (Столица)
27.09.2021 в 18:30
Витя, ты продажная "шкура"!!!
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+2
-1
s28h67 (Ужгород)
27.09.2021 в 17:26
ЛЕОНЕНКУ БОГ НЕ ДАВ РОЗУМУ. ЦЕ ЧУТИ З ЙОГО ТУПИХ ВИСКАЗУВАНЬ. ЖОДНОГО КОНКРЕТНОГО ВИСЛОВУ, ТІЛЬКИ ОДНІ "ОБСИРОНИ". ХАЙ ВІЗЬМЕ КЛУБ ДРУГОЇ ЛІГИ І ВИВЕДЕ В УПЛ. ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ЦЬОГО ВІН МАЄ ПРАВО ВІДКРИВАТИ РОТ. 95% ВБОЛІВАЛЬНИКІВ КРАЩЕ ЗА НЬОГО ПРОКОМЕНТУЄ БУДЬ-ЯКИЙ ЕПІЗОД.
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-6


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