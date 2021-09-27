Леоненко: Такие как Кополовцы, опытные эти – они не должны даже к стадиону подходить

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины, а ныне и эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко проанализировал матч 9-го тура УПЛ "Рух" – "Динамо" (0:2) , детально остановившись на эпизоде с пенальти, с которого киевляне и открыли счет.

"Пенальти я бы не дал из-за того, что уж слишком картинно падал Гармаш. А если пенальти и был, то он не глупый, а тупейший.

Зачем говорить, что Мартынюк опытный? Опытный так не делает. Значит, он такой же, как Кополовец, который ищет галики.

Вот таких как Кополовцы, опытные эти – они не должны даже к стадиону подходить. Как правило судьи такое не дают", - сказал Леоненко.