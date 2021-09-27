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Леоненко: Такие как Кополовцы, опытные эти – они не должны даже к стадиону подходить
Виктор Леоненко, комментируя матч Рух - Динамо, вспомнил и Михаила Кополовца
Скриншот: ТК Футбол
Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины, а ныне и эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко проанализировал
"Пенальти я бы не дал из-за того, что уж слишком картинно падал Гармаш. А если пенальти и был, то он не глупый, а тупейший.
Зачем говорить, что Мартынюк опытный? Опытный так не делает. Значит, он такой же, как Кополовец, который ищет галики.
Вот таких как Кополовцы, опытные эти – они не должны даже к стадиону подходить. Как правило судьи такое не дают", - сказал Леоненко.
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