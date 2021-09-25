  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ. Рух - Динамо 0:2. Фактор Гармаша, или Малой кровью
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ. Рух - Динамо 0:2. Фактор Гармаша, или Малой кровью

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Очень спокойная победа чемпиона

УПЛ. Рух - Динамо 0:2. Фактор Гармаша, или Малой кровью

Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Рух" до сегодняшнего дня дважды противостоял "Динамо" в УПЛ и дважды это были безнадежные битвы для львовского клуба. Сегодня команда Леонида Кучука надеялась удивить оппонента организованной обороной. Надеялась сыграть на том, что "Динамо" будет вымотано суперкубковой встречей с "Шахтером". Но Мирча Луческу тоже не вчера родился. Тренер почти полностью сменил состав "Динамо", доверившись сегодня таким игрокам как Тымчик, Шепелев, Вербич, Андриевский. В центре защиты действовали Шабанов и Кендзера, на острие атаки – Влад Супряга. Денис Гармаш вышел в полузащите.

У "Руха" не было дисквалифицированного Федорчука, но нынче львовян ничто бы не спасло. Ведь дело не в кадрах, а в настрое на матч. Сложилось твердое впечатление, что хозяева начали этот поединок с опущенными руками. Борьбы практически не было.

"Динамо" владело большим преимуществом, но не создавало моментов у ворот Панькива. Все кружилось вокруг да около. Неудивительно, что в такой игре сработал фактор опытного футболиста. Гармаш, приняв мяч у левой боковой линии штрафной зоны, положил корпус и был сбит ударом по ноге от Мартынюка. На матче работал ВАР, но Юрий Иванов не стал пересматривать эпизод: его решение сошлось с решением Екатерины Монзуль. С пенальти свой седьмой гол в чемпионате забил Виктор Цыганков.

"Динамо" и дальше разыгрывало мяч короткими и средними передачами. В одном из эпизодов на ударную позицию вышел Цыганков, но героем суждено было стать Денису Гармашу. Киевляне заработали штрафной в центре поля, Андриевский отпасовал на Кендзеру, тот подключил Тымчика, Александр прострелил в гущу игроков, Цыганков пропустил мяч, а Гармаша легким прикосновением направил его в угол ворот. 2:0 – и по такой игре это был приговор для львовян.

В конце первого тайма "Рух" усилиями Климчука удосужился на удар по воротам, но это несерьезно. Надо было переворачивать игру на 180 градусов. Но благодаря чему? Даже предпосылок для этого не возникало. "Динамо" продолжало доминировать и "накручивать" процент владения мячом и позиционных атак. Но без особой остроты. Поэтому матч не был ярким. Если бы не два гола, забитые в первом тайме, можно было бы говорить о пресном и скучном зрелище.

Малой кровью – так сегодня играло и побеждало "Динамо". Трудно сказать, поможет ли это лучше подготовиться к поединку Лиги чемпионов против "Баварии", но факт остается фактом. Киевлянам важно было в этом поединке добыть три очка, чтобы удержать "Шахтер" на расстоянии трех очков в турнирной таблице. Содержание же игры очень быстро забудется.

Итак, доигрывали этот матч так, как и начинали – со стерильным контролем мяча от "Динамо". "Рух" вообще ничем не нравился и не впечатлял – не было ни мобильности, ни характера, ни изобретательности. Разве что после выхода на поле Таллеса состоялся реально опасный удар – мяч после выстрела бразильца просвистел мимо штанги. Затем проснулся Кондраков, но уже было слишком поздно. У "Динамо" отмечаем удар Цыганкова головой, прорыв Витиньо и несколько забросов на Шкурина. А так в целом тоже без огонька – игра сугубо по результату.

О "Рухе" словно о том покойнике – или хорошо, или ничего. Поэтому промолчим. О "Динамо" же больше оснований будет поговорить после "Баварии".

Львів. "Арена Львов"
Арбитр в поле: Юрий Иванов (Макеевка)
Ассистенты: Виктор Нижник (Винница), Владимир Высоцкий (Запорожье)
"Рух" - "Динамо" 0:2
Голы: Виктор Цыганков 28 (пен.), Денис Гармаш 38

"Рух": Юрий Панькив, Роман Гагун, Юрий Климчук (Ростислав Лях 58), Остап Притула (Павел Ореховский 65), Ярослав Мартынюк, Марьян Мысык, Богдан Бойчук (Василий Рунич 65), Максим Белый, Андрей Борячук (Даниил Кондраков 58), Алексей Сыч (Таллес Бренер 81), Роман Карасюк

"Динамо": Георгий Бущан, Беньямин Вербич (Витиньо дос Сантос 61), Владимир Шепелев, Артем Шабанов, Виктор Цыганков (Карлос Де Пена 84), Виталий Миколенко (Александр Караваев 77), Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Тымчик, Владислав Супряга (Илья Шкурин 62), Томаш Кендзёра

Предупреждения: Алексей Сыч 36, Роман Гагун 63, Максим Белый 69, Роман Карасюк 89

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (97)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Американец 2000
25.09.2021 в 22:58
Какой дурак допустил бабу к мужскому футболу ??? Откуда ей знать про все эти хитрости при стыках ???Динамовцы поняли что баба ничего не соображает и стали играть на её женской психологи ((((( Падают так - как будто их убили ((((((( И баба естественно ведётся как последняя дура ((((((((((((( Какое там на х... пенальти ?????? Это ч м о Гармаш летело оттолкнувшись от защитника как от батута ((((((((((((((((
Ответить
0
0
avatar
ascent (Луксор)
25.09.2021 в 22:42
Мне кажется или Гармаш при Луческу стал еще мужественнее играть? Да и в целом видно, что настоящие мужики на поле, что Цыганков, что Шапоренко, что Гармаш - богатыри как на подбор...с ними дядька (говорит, что румын)...
Ответить
0
-2
avatar
Spokoyno (Київ)
25.09.2021 в 22:39
Канешно пенальті "НЕ було" Бо Правилами "дозволено" тримати гравців Динамо руками, бити їх по ногах... Правда то не зовсім Правила! Навіть зовсім не Правила, а маячня сліпишів та їх посіпак
Ответить
+1
-3
avatar
ascent (Луксор)
25.09.2021 в 22:45
В матче с Александрией любой арбитр из Европы показал бы Гармашу желтую за СИМУЛЯЦИЮ и все бы с этим согласились, а ему вместо этого вручили ОСКАР и теперь он поверил в себя и продолжает оттачивать мастерство...
Ответить
+3
-1
avatar
Кююмалайнен (Київ)
25.09.2021 в 22:39
Красивая и честная победа, не то что шахта, которая на горбу судеек весь чемп едет
Ответить
+2
-4
avatar
ascent (Луксор)
25.09.2021 в 22:47
А что там по количеству пенальти в прошлом и в этом году, кто лидирует?
Ответить
0
-1
avatar
Кююмалайнен (Київ)
25.09.2021 в 22:28
"Бабы по найму рыдали сквозь зубы, дьякон и тот верхней ноты не брал..." (с) В чем спорность пенальти? Защитник заехал с разбегу коленом в опорную ногу. В центре поля такой фол не оговаривается, так в чем спорность этого фола в штрафной? Конечно болельщикам «Шахтера» досадно, что «Динамо» не потеряло очки, но гипотетически, не будь этого пенальти, счет был бы не 2:0, а 1:0. Тем более на замену могли выйти 5 игроков основы. «Рух» за центр поля не выходил, в прошлом сезоне они повеселей смотрелись.
Ответить
+4
-2
Gafan777 (Каменка)
25.09.2021 в 22:29
та ты шта? заехал прямо? что тот улетел прямо за пределы поля? уго
Ответить
+2
-3
ЦПА харьков (харьков)
25.09.2021 в 22:36
что за бред? куда он заехал? симуляция чистой воды (как с Александрией) -это желтая карточка а не пеналь
+2
-4
avatar
Кююмалайнен (Київ)
25.09.2021 в 22:36
Был бы на его месте крот, докатился бы до углового флажка
+3
-3
vituynia (Черкассы)
25.09.2021 в 22:43
Ну так саму победу, под сомнения никто и не ставит.Преимущество киевлян было полное и гол забили. А вот пенальти...Не хотелось бы,что бы когда то и динамовцам за какое то касание влепили пеналь. Это что то типа, едва не единственного судейского косяка на Евро,когда Старлинг падая тоже коснулся колена. Я ещё соглашусь по пенальти с Александрией,там всё же Рыбалка действительно потянул Гармаша за футболку, но тут...
Ответить
+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.09.2021 в 22:24
Я до игры говорил, что ставить надо на пенальти в ворота Руха. Это даже не тема для разговора, это смешно, что такие беспомощные киевляне.....
Ответить
+4
-3
Only DK (Kyiv)
25.09.2021 в 22:28
Ахахаха, напомни какие вы были «помощные» в матче с Шерифом без упловского судейства
Ответить
+2
-4
avatar
Кююмалайнен (Київ)
25.09.2021 в 22:29
Это точно, молдаване порвали «непобедимых»на какой-то там флаг, как детей
+2
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.09.2021 в 22:30
Помню, помню.... последнюю очную встречу!
+3
-1
Gafan777 (Каменка)
25.09.2021 в 22:30
а что Шериф думаешь слабая команда?
+2
-2
Comment06 (Украина)
25.09.2021 в 22:22
Динамо многократно превосходит Рух по всем футбольным показателям, и ставить такие спорные пенальти- медвежья услуга команде! А Гармаш давно стал отрицательным персонажем и ничего, кроме вреда, футболу не приносит. На памяти только один его классный матч -15.09.2015г в ЛЧ дома с Порту(2:2, Буяльский сравнял на 89мин), когда Денис был самой яркой фигурой в обеих командах! Жаль, что способный футболист расходовал свой талант на грубость, споры с судьями, провокации, драки, симуляции.
Ответить
+3
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.09.2021 в 22:25
Остались только стимуляции
Ответить
+2
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.09.2021 в 22:20
Ну все, Бавария трепещит уже! Даже как-то жалко немцев((((
Ответить
+2
-1
Spivakj (Кривой Рог)
25.09.2021 в 22:19
Епать! Гармаш нырнул там пеналя НЕТ!!! Я не смотрел это унылое гавно но посмотрев фол ЭТО ПОЗОР ДЫРКЕ!!!! Игрок руха ковырнул газон и коснулся может быть лёгко о этого артиста и тот рухнул . Игра с рухом ладно, за сборную стрёмно .
Ответить
+6
-2
Gafan777 (Каменка)
25.09.2021 в 22:17
очередная примитивная победа, если ставить такие пенальти как на Гармаше и добывать такие победы, то грошь цена такому чемпиону. фу . в общем рыгаловка .
Ответить
+5
-2
avatar
Кююмалайнен (Київ)
25.09.2021 в 22:33
Ну все же не кабинетная победа как у кое-кого над «Ингульцом» и над «Полтавой» в кубке. И пришлось играть дублерами, вряд ли Сидорчуку или Забарному отменили бы дисквал как когда-то Исмаили (чтобы матч грандов прошел в сильнейших составах). Вот это был позор из позоров...
Ответить
+1
-3
Dimoncho (Kharkiv)
25.09.2021 в 22:17
Капец, что это было за пенальти???
Ответить
+3
-4
Gafan777 (Каменка)
25.09.2021 в 22:18
это только для киевлян такие стандарты
Ответить
+4
-3
avatar
ua-football-2021 (Київ)
25.09.2021 в 22:19
Тільки нікчемні кротенята слюнявять, коли Динамо виграє. І пенальті не такі. І трава не така.
+3
-7
avatar
ua-football-2021 (Київ)
25.09.2021 в 22:18
Спитай які пенальті ставлять наразі Металісту.
Ответить
+2
-4
Ironass (Харьков)
25.09.2021 в 23:00
Иногда х-вые, а иногда и по делу. Но вой поднимается после любого. Да и с удалениями та же история.
0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
25.09.2021 в 22:34
Это был пенальти за нарушение правил в штрафной. Согласно правил игры в футбол.
Ответить
+1
-2
Fishing 555 (Rivne)
25.09.2021 в 22:07
Знову дізлайкови дурені харкають соплями рожна вам в харю
Ответить
+1
-3
vituynia (Черкассы)
25.09.2021 в 22:06
Ну победа,в общем без вопросов. Автобус у Руха так себе. Но игра динамовцев совсем не понравилась. Понятно,что играли практически вторым составом и в ЛЧ большинство сегодня игравших ,начнут матч на лавке.Тем не менее, медленная игра киевлян,практически баз обострений и кучей брака в передачах вызывает печальные чувства. По сути получилась лишь одна атака,когда Гармаш замкнул в касание. Пенальти тоже неоднозначное, сейчас за все эти минимальные контакты,касания, пенальти не ставят, как показали матчи последнего Евро. Но сидевшая за ВАР Монзуль,в своём репертуаре, когда в штрафной тягают за волосы,пенальти нету, а любое касание-одиннадцатиметровый. Что ещё бросилось в глаза, неумение киевлян выбегать в контратаки. Даже против такого слабого соперника как Рух,когда те попытались побежать отыгрываться. Всё делалось настолько медленно, трусцой...Как они собираются контратаковать с Баварией. Как итог,победа в общем закономерная,но игра нынче у Динамо вызывает тревогу. Такое впечатление,что команда к Лиге чемпионов выходит не на пик формы, а наоборот, идёт на спад.
Ответить
+1
-3
Gafan777 (Каменка)
25.09.2021 в 22:19
представляешь .что Бавария сотворит с ними?
Ответить
+2
-3
cdboss1 (пофиг)
25.09.2021 в 22:05
Нажаль Динамо в ЛЧ не будуть давати таких пенальті...
Ответить
+4
-3
Wertu098 (бамбас )
25.09.2021 в 22:05
Динамо уверенно идёт к 30 чемпионству!!!
Ответить
+5
-4
Gafan777 (Каменка)
25.09.2021 в 22:20
такие чемпионства в не зачёт бумбас ты еще не понял?
Ответить
+1
-4
Wertu098 (бамбас )
25.09.2021 в 22:58
Протрезвеешь ,напишешь .
0
0
мы за динамо (киев)
25.09.2021 в 21:52
пригадую як денис малював шось подібне цьому пеналю, граючи за збірну. тоді він отримав гірчичник і змушений був пропускати наступний відповідальний матч. фоменко тоді його сильно прибив. цей пеналь на совісті арбітрів, а не гармаша. будулай теж полюбляє так виступати, даша в нього був той ще художник.
Ответить
+2
-4
ЦПА харьков (харьков)
25.09.2021 в 21:46
Гармаш картинно падает от любого прикосновения-зто не пенальти а желтая карточка.Такие типы + слабые судьи превращают наш футбол в баскетбол
Ответить
+8
-8
Fishing 555 (Rivne)
25.09.2021 в 21:49
Хватит сопли размазывать и писать всякую чушь.
Ответить
+8
-9
ЦПА харьков (харьков)
25.09.2021 в 21:50
ты наверное никогда сам в футбол не играл
+6
-6
Unselfish (Белая Церковь )
25.09.2021 в 21:51
Слабые судьи тянут Металлист в упл...
Ответить
+5
-4
avatar
ua-football-2021 (Київ)
25.09.2021 в 22:21
Передивись пенальті які ставлять Металісту
Ответить
+1
-2
ЦПА харьков (харьков)
25.09.2021 в 22:23
сдабые судьи
0
-1
Ironass (Харьков)
25.09.2021 в 22:57
Ты не прав, я тоже не болею за Динамо, но пенальти чистый - парень некисло сыграл Гармашу в колено, а ту часть, которую он дорисовал картинным падением - оставим на его совести. Но фол был, ради таких моментов ВАР и ввели.
Ответить
0
0
avatar
vasa pupkis (Киев)
25.09.2021 в 21:44
В ближайших двух матчах эту театральную труппу нужно рвать в клочья. Максимально крупно и унизительно
Ответить
+6
-6
Gafan777 (Каменка)
25.09.2021 в 22:21
давно пора
Ответить
0
-4
Maximum (Торонто)
25.09.2021 в 21:43
Це якийсь сором а не пенальті, як можно вболівати за команду яка за рахунок судді на гру впливає? Олександрія, Рух це в кожному матчі в них таке?
Ответить
+6
-12
Unselfish (Белая Церковь )
25.09.2021 в 21:52
Иди учи правила...
Ответить
+5
-5
avatar
walcom (Киев)
25.09.2021 в 21:58
садись - два.
Ответить
+3
-4
Gafan777 (Каменка)
25.09.2021 в 22:22
а тут дебилов хватает которые дизлайкают, они думают что в любом чемпе за такой высер пеналь дали бы, эх и клоуны наивные
Ответить
+1
-1
avatar
Siren05 (Мариуполь)
25.09.2021 в 21:40
Последнее время смотреть противно, как научились игроки симулировать фолы, падения, штрафные, пенальти. Сегодня Гармаш показал экстра класс. Незначительное прикосновение преобразовалось им почти в сальто мортале. Тут и Станиславский сказал бы: " Верю!"
Ответить
+9
-9
Пришта Литин (Київ)
25.09.2021 в 21:43
Что еще может пистануть галимое кротеньіш?
Ответить
+7
-7
мы за динамо (киев)
25.09.2021 в 21:55
ну кому ти чешеш про "паслєднєє врєм"я"?
Ответить
+2
-5
avatar
Siren05 (Мариуполь)
25.09.2021 в 22:03
Младой человек, для меня последнее время это лет 10-15. Пардонте, стар я...
+2
-2
мы за динамо (киев)
25.09.2021 в 22:11
вперше це явище я особисто, субьєктивно виразно побачив у виконанні збірної хорватії. часів сініши міхаловіча і ко. це були 90-ті. пардоньте це не 10-15.
+2
-2
avatar
Siren05 (Мариуполь)
25.09.2021 в 22:26
Согласен, таке явище появилось ещё раньше. А я ещё помню такие времена, когда даже намек на симуляцию воспринимался с презрением и осуждением даже со стороны своих игроков и тренеров. Был у нас защитник Ясманицкий, во время борьбы за мяч убрал ногу ( у него была карточка). Всё, обвинили в трусости, перестали выпускать на игру. Вскоре ушел из команды и футбола... Сейчас тренирует пацанов...
0
0
osadob07 (жмеринка)
25.09.2021 в 21:35
гармаш.цэ ж нада так картинно падать.Ну прямо артист больших и малых
Ответить
+11
-12
Spivakj (Кривой Рог)
25.09.2021 в 21:29
Я смотрел Интер- Аталанта , а не это унылое гавно. Там Малина пердакову привет передал)))
Ответить
+9
-16
avatar
Prideman (Lviv)
25.09.2021 в 21:30
Проблема Малини в тому, що в клубі і в збірній це абсолютно різні гравці
Ответить
+15
-2
Spivakj (Кривой Рог)
25.09.2021 в 21:33
Проблема в том ,шо Аталанта и сборная Украины это два разных уровня .
+3
-13
avatar
Prideman (Lviv)
25.09.2021 в 21:34
припустимо, а Петраков тоді тут при чому? Якщо Малина у збірній слабко грає то чого він ображається, що його міняють?
+11
-2
Spivakj (Кривой Рог)
25.09.2021 в 21:38
А кто сказал шо Малина хуже остальных в сборной? по каким показателям? Приведи мне игрока лучше по показателчм того же wyscoyt, opta,
+6
-6
avatar
Prideman (Lviv)
25.09.2021 в 21:56
Spivakj (Кривой Рог) я не казав, що малина гірше всіх у збірній, я казав. що він слабко грає. Не перекручуй мої слова і не приписуй мені того, чого я не говорив
+5
-1
мы за динамо (киев)
25.09.2021 в 22:19
повеселив. дякую. так тому і бути. може тепер розраховувати шо отримає откритку із катару.а ти із своїм бидло-хамством по відношенню до гол. тренера збу можеш розраховувати тільки на пуйло в рот.
Ответить
+2
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
25.09.2021 в 21:28
О, повылазили из нор, не было пеналя? Пересмотрите внимательно эпизод, там чистейшая пенка
Ответить
+12
-11
avatar
simargl (Чернигов)
25.09.2021 в 21:31
И Катя так считает. ВАР не ошибается
Ответить
+8
-6
DesnaUA (Чернигов)
25.09.2021 в 21:43
А на рыжем чистый был)?
+5
-2
Gafan777 (Каменка)
25.09.2021 в 22:24
не смеши звезда нибас дно
Ответить
0
-2
avatar
simargl (Чернигов)
25.09.2021 в 21:26
Очередной шикарный пеналь для ДК от Катюхи... гармаш и компания наверное репетируют падения в театре драмы и комедии. Как подкошенный рухнул!!! Станиславский плакал. А в остальном ожидаемый результат. Игра очень вялая ... без мотивации
Ответить
+8
-11
avatar
Prideman (Lviv)
25.09.2021 в 21:28
от і я про то
Ответить
+7
-5
DesnaUA (Чернигов)
25.09.2021 в 21:46
Если олень из руха врезается в колено,и не умеет отбирать мяч,то кто ему доктор .Шо вы разнылись ,на рыжем сегодня чистый был,ага)) Клоуны !!!Первый тайм вместо бущана,можно было полевого выпускать,потому что Рух из автобуса не вылазил.
Ответить
+8
-4
avatar
walcom (Киев)
25.09.2021 в 22:02
и для них все равно судья дух игры убил
+3
-3
Fishing 555 (Rivne)
25.09.2021 в 21:51
Тупоїд
Ответить
+2
-2
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
25.09.2021 в 21:26
Гармаш неприятный тип.
Ответить
+8
-11
Fishing 555 (Rivne)
25.09.2021 в 21:53
Р криворогій осел обізвався
Ответить
+3
-5
avatar
Viktor Ivanjvich
25.09.2021 в 21:25
ужасно скучная игра-еле досмотрел-даже по игре сказать нечего особенно у руха-воообще никакие, только кучук бегаеет а все остальные ходят. Игроки ДК при малейшем контакте падают и корчатся- судья ведется на их падения. в принципе об этом уже не раз говорили и писали. НО ТО ТАКЕ
Ответить
+5
-7
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
25.09.2021 в 21:26
В основном Гармаш падал и корчился, как тёлка...
Ответить
+7
-9
avatar
Prideman (Lviv)
25.09.2021 в 21:24
Треба було Руху грати так весь матч як в 2 таймі, тоді можливо не програли би 0-2. Гармаш гарно намалював пенальті, прямо художник))
Ответить
+4
-8
avatar
ua-football-2021 (Київ)
25.09.2021 в 21:24
Пенальті чистий. А грати так Руху в 2-му таймі дозволило Динамо.
Ответить
+10
-6
FCZK-1922 (Кировоград)
25.09.2021 в 21:25
Упал Дениска конечно картинно, но ведь защитник действительно врезался в него.
Ответить
+5
-6
avatar
Prideman (Lviv)
25.09.2021 в 21:29
нічого подібного, не врізався він у нього, передивися повтор
+3
-14
Pianist (Киев)
25.09.2021 в 21:25
Интересно, а что великий рух в этом втором тайме показал? Пустая команда. Вообще ноль. Жаль, что у нас такие играют вообще. Аж смотреть противно было.
Ответить
+9
-2
avatar
Drovko (Lviv)
25.09.2021 в 21:28
В 2 таймі у Руха хоча б було кілька дійсно непоганих атак, точність підвела.
0
-7
Fishing 555 (Rivne)
25.09.2021 в 21:55
Я художник но искусства не увидел. Художники не рисуют а пишут, запомни.
Ответить
+2
-1
avatar
Prideman (Lviv)
25.09.2021 в 22:21
пишуть письменники))
0
-2
FCZK-1922 (Кировоград)
25.09.2021 в 21:23
Фантастика, самый деревянный игрок Динамо сделал два гола. Всех болельщиков лучшей команды Украины с победой!
Ответить
+2
-13
avatar
Динамiт (Василькiв)
25.09.2021 в 21:46
Комуняку на гілляку !
Ответить
0
-3
FCZK-1922 (Кировоград)
25.09.2021 в 22:22
Тротила тебе в сраку!!!
+1
0
Pianist (Киев)
25.09.2021 в 21:23
Надо признаться, что украинский футбол - это ужас. Не зря мы только в своём сельском болоте месимся. Со всякими минаями, ингульцами и рухами. А потом шахтёр шерифу в одну калитку влетает. Динамо против бенфики на отбой играет. А «третья сила» влетает вчистую какому-то буде-глимту… Докатились все вместе.
Ответить
+4
-3
avatar
Drovko (Lviv)
25.09.2021 в 21:26
А ти не думав про причину цього? Просто в єврокубках наші клуб не тягнуть судді, як в чемпіонаті України тягнуть наших "грандів". На євроарені реба грати, а не відбувати номер
Ответить
+3
-7
Pianist (Киев)
25.09.2021 в 21:27
Интересно, а Зарю кто тянет в чемпионате Украины? По-моему, наоборот убивают вечно.
+1
-1
avatar
Prideman (Lviv)
25.09.2021 в 21:31
Піаніст, там мова йде про грандів, а не про Зорю.
+3
-2
Spivakj (Кривой Рог)
25.09.2021 в 21:30
И реально стрёмно за сборную , ага?
Ответить
+1
-3
avatar
ua-football-2021 (Київ)
25.09.2021 в 21:22
Дякую Динамо. Перемога абсолютно на класі. Підготовка до Баварії слабкувата, але це не вина Динамо.
Ответить
+10
-7
avatar
uа-football-2021 (Київ)
25.09.2021 в 21:21
Зате в мене ставка на пенальті зайшла, Суркіс передбачуваний
Ответить
+7
-8
avatar
ua-football-2021 (Київ)
25.09.2021 в 21:22
Дімачка-з@дрот - х-й тобі в рот
Ответить
+1
-4
pilips111 (Чернигов)
25.09.2021 в 21:28
Два дебила это сила
+4
-1
avatar
ua-football-2021 (Київ)
25.09.2021 в 22:04
Дебіл один, який користується моїм акаунтом, тому що по життю сциклива нікчема дімася.
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...