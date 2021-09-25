УПЛ. Рух - Динамо 0:2. Фактор Гармаша, или Малой кровью

"Рух" до сегодняшнего дня дважды противостоял "Динамо" в УПЛ и дважды это были безнадежные битвы для львовского клуба. Сегодня команда Леонида Кучука надеялась удивить оппонента организованной обороной. Надеялась сыграть на том, что "Динамо" будет вымотано суперкубковой встречей с "Шахтером". Но Мирча Луческу тоже не вчера родился. Тренер почти полностью сменил состав "Динамо", доверившись сегодня таким игрокам как Тымчик, Шепелев, Вербич, Андриевский. В центре защиты действовали Шабанов и Кендзера, на острие атаки – Влад Супряга. Денис Гармаш вышел в полузащите.

У "Руха" не было дисквалифицированного Федорчука, но нынче львовян ничто бы не спасло. Ведь дело не в кадрах, а в настрое на матч. Сложилось твердое впечатление, что хозяева начали этот поединок с опущенными руками. Борьбы практически не было.

"Динамо" владело большим преимуществом, но не создавало моментов у ворот Панькива. Все кружилось вокруг да около. Неудивительно, что в такой игре сработал фактор опытного футболиста. Гармаш, приняв мяч у левой боковой линии штрафной зоны, положил корпус и был сбит ударом по ноге от Мартынюка. На матче работал ВАР, но Юрий Иванов не стал пересматривать эпизод: его решение сошлось с решением Екатерины Монзуль. С пенальти свой седьмой гол в чемпионате забил Виктор Цыганков.

"Динамо" и дальше разыгрывало мяч короткими и средними передачами. В одном из эпизодов на ударную позицию вышел Цыганков, но героем суждено было стать Денису Гармашу. Киевляне заработали штрафной в центре поля, Андриевский отпасовал на Кендзеру, тот подключил Тымчика, Александр прострелил в гущу игроков, Цыганков пропустил мяч, а Гармаша легким прикосновением направил его в угол ворот. 2:0 – и по такой игре это был приговор для львовян.

В конце первого тайма "Рух" усилиями Климчука удосужился на удар по воротам, но это несерьезно. Надо было переворачивать игру на 180 градусов. Но благодаря чему? Даже предпосылок для этого не возникало. "Динамо" продолжало доминировать и "накручивать" процент владения мячом и позиционных атак. Но без особой остроты. Поэтому матч не был ярким. Если бы не два гола, забитые в первом тайме, можно было бы говорить о пресном и скучном зрелище.

Малой кровью – так сегодня играло и побеждало "Динамо". Трудно сказать, поможет ли это лучше подготовиться к поединку Лиги чемпионов против "Баварии", но факт остается фактом. Киевлянам важно было в этом поединке добыть три очка, чтобы удержать "Шахтер" на расстоянии трех очков в турнирной таблице. Содержание же игры очень быстро забудется.

Итак, доигрывали этот матч так, как и начинали – со стерильным контролем мяча от "Динамо". "Рух" вообще ничем не нравился и не впечатлял – не было ни мобильности, ни характера, ни изобретательности. Разве что после выхода на поле Таллеса состоялся реально опасный удар – мяч после выстрела бразильца просвистел мимо штанги. Затем проснулся Кондраков, но уже было слишком поздно. У "Динамо" отмечаем удар Цыганкова головой, прорыв Витиньо и несколько забросов на Шкурина. А так в целом тоже без огонька – игра сугубо по результату.

О "Рухе" словно о том покойнике – или хорошо, или ничего. Поэтому промолчим. О "Динамо" же больше оснований будет поговорить после "Баварии".

Львів. "Арена Львов"

Арбитр в поле: Юрий Иванов (Макеевка)

Ассистенты: Виктор Нижник (Винница), Владимир Высоцкий (Запорожье)

"Рух" - "Динамо" 0:2

Голы: Виктор Цыганков 28 (пен.), Денис Гармаш 38

"Рух": Юрий Панькив, Роман Гагун, Юрий Климчук (Ростислав Лях 58), Остап Притула (Павел Ореховский 65), Ярослав Мартынюк, Марьян Мысык, Богдан Бойчук (Василий Рунич 65), Максим Белый, Андрей Борячук (Даниил Кондраков 58), Алексей Сыч (Таллес Бренер 81), Роман Карасюк

"Динамо": Георгий Бущан, Беньямин Вербич (Витиньо дос Сантос 61), Владимир Шепелев, Артем Шабанов, Виктор Цыганков (Карлос Де Пена 84), Виталий Миколенко (Александр Караваев 77), Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Тымчик, Владислав Супряга (Илья Шкурин 62), Томаш Кендзёра

Предупреждения: Алексей Сыч 36, Роман Гагун 63, Максим Белый 69, Роман Карасюк 89