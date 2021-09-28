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Лавриненко - о ничьей с Черноморцем: Могли проиграть, но могли и выиграть

Премьер-лига
(1 голосов)

Команды расписали результативную ничью

Лавриненко - о ничьей с Черноморцем: Могли проиграть, но могли и выиграть

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко подвел итоги матча с "Черноморцем" (1:1) в 9-м туре УПЛ.

"Я думаю, что для болельщиков игра получилась достаточно интересной. Много было создано моментов с обеих сторон. Особенно концовка матча была такая - без середины поля, атака на атаку.

Мы точно не заслуживали поражения. Если говорить, кто больше заслужил очки в этом матче. И мы и "Черноморец" много отдали сил в этом матче. С нашей стороны реализация была невысокой, Слава Богу, что увозим одно очко. Могли проиграть, могли выиграть. Во втором моменте были хорошие шансы, к сожалению, Ситало не реализовал свои моменты.

Своих ребят мне упрекнуть не в чем - было желание, самоотдача, стремление спасти игру, бежать все время вперед, страсть и эмоции были на высоком уровне", - сказал Лавриненко.

Напомним, после 9-ти туров "Ингулец" занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, в активе клуба 8 зачетных пунктов.

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В статье: Черноморец (Одесса) Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
Sport.ua

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gghg987 (fghfg)
28.09.2021 в 09:46
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вотking-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы ктоон, я бы его сейчас отблагодарил.
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