Классическое доверили судить сыну известного экс-арбитра - он еще не пересекался с Динамо

На прошлой неделе комитет арбитров определенным образом удивил, назначив судьей на матч за Суперкубок Андрея Коваленко, который до этого на таких статусных поединках не работал. И тот в целом справился со своей работой.

В воскресенье, 3 октября, нас ожидает новое Классическое, теперь в рамках Премьер-лиги. И мы снова увидим в действии молодого подающего надежды арбитра. На этот раз за противостоянием "Динамо" и "Шахтера" будет следить 32-летний Александр Шандор.

Персона этого рефери интересна тем, что он является сыном известного в прошлом рефери Андрея Шандора. Тот завершил судейство в высшем украинском дивизионе в сезоне 2011/12. Шандор-старший трижды признавался лучшим арбитром Украины по версии газеты Команда, также был лучшим рефери по версии УПЛ в сезоне 2008/09. В сезоне 2003/04 он судил оба матча "Динамо" и "Шахтера" в рамках чемпионата (обе победы горняков), после того назначался на Классическое в 2005-м и 2010-м. В 2007-м судил финал Кубка Украины между антагонистами, тогда победу одержали киевляне 2:1.

Один из последних матчей Андрея Шандора в УПЛ - "Динамо" - "Металлург" Донецк, 5 декабря 2011-го

Александр Шандор, учитывая возраст, только в начале своего пути. Впервые он отработал на матче УПЛ в сезоне 2019/20, когда "Шахтер" в 31-м туре победил "Колос". В прошлом сезоне он отработал на семи матчах УПЛ и ни один из них нельзя было отнести к категории повышенной принципиальности.

В нынешнем сезоне Александр Шандор назначался главным на трех поединках, в частности, один с участием "Шахтера" - против "Металлиста 1925" (2:0). С первой командой "Динамо" в официальных матчах на протяжении всей своей карьеры Александр Шандор еще не пересекался. В нынешнем сезоне УПЛ в среднем показывал 5 желтых карточек за матч, ни одного игрока еще не удалил.

Добавим, что видеоассистентом Александра Шандора в центральном матче 10-го тура (и всего чемпионата) будет Екатерина Монзуль.

Поединок "Динамо" - "Шахтер" состоится в воскресенье, 3 октября. Начало игры в 19:30. На UA-Футбол будет доступна текстовая и видео трансляция игры.