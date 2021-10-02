Колос - Черноморец 2:1. Хороший вратарь - половина успеха

Вот уже третий сезон ковалевский "Колос" играет в УПЛ. Все знают, что в прошлых двух кампаниях они занимали еврокубковые места, а сейчас переживает спад, который откинул их в нижнюю часть таблицы. Но многие ли вспомнят, с чего начался путь Ковалевки в элите? Именно с "Черноморца". Да, формально в рамках высшего дивизиона команды не пересекались, но в плей-офф сезона 2018/19 они разыграли право выступать в УПЛ. Двухматчевую дуэль, при помощи двух пенальти, выиграл именно "Колос", а одесситы отправились в Первую лигу, дабы переродиться и вернуться в элиту с совсем другим тренером и игроками.

К игре десятого тура "бело-черные" и "моряки" подходили не в лучших кондициях. Одесситы не побеждали в пяти матчах кряду, у "Колоса" за это время набралась лишь одна виктория. Но если к молодому "Черноморцу", учитывая кадровую ситуацию, вопросов немного, то к хозяевам сегодняшней встречи, которые неплохо усилили состав летом, немало претензий. И если и.о. тренера Сергей Кузнецов не сумеет с ними разобраться в ближайшее время, то покинет свой пост. Кто знает, может его преемник уже сегодня находился на трибунах...

Первый тайм можно описать просто - "идеальное равенство". Команды поочередно владели инициативой, одинаковое количество раз пробили по воротам соперника и забили равное количество голов. По разу. Открыл счет "Колос" в весьма комичном стиле. Защитник хозяев загрузил мяч в штрафную соперника, дело до удара не дошло, Вантух попытался выбить сферу, но попал в своего же защитника - Кадири. Далее был отскок в пользу Лысенко, который хорошо сориентировался и нанес удар - 1:0. Кадири винить особо не за что - он просто оказался не в том месте и не в то время. Как Эсеола в "Ворскле".

"Колос" остановился, благодаря чему сложилось впечатление, что команда сушит игру, и делает это грамотно. Но эта иллюзия исчезла очень быстро, после того как одесситы сравняли счет. Ковалевцы отбились после подачи Гио Цитаишвили, Вантух вернул мяч в штрафную, после чего Смирный пяткой подкорректировал полет сферы - 1:1. Красиво получилось. У Евгения, к слову, второй гол в двух последних матчах. Хорошо, что Мороз его вернул в основу.

Учитывая равный счет и равную игру, команда, которая первой бы вышла вперед во втором тайме, получала бы огромное преимущество. Забитый гол не стал бы гарантией победы, но сделал бы коллектив фаворитом в глазах общественности и букмекеров. Немного больше повезло "Колосу", который одну из атак после перерыва довел до логического завершения. И, что самое интересное, сделали это футболисты, вышедшие на замену. После очередной подачи стандарта, мяч покинул штрафную одесситов, но Ситчинава выиграл подбор у Дубко, после чего сделал навес, а Ренан продавил Михайленко, забив головой. Оба провели на поле менее одной минуты. И как тут не похвалить чуйку Сергея Кузнецова? Ведь когда хорошо, тогда хорошо, и никакая критика не страшна.

У одесситов не оставалось особых вариантов, кроме как усилить давление и стараться сравнять. И точно так же, как и в первом тайме, моменты были, но на этот раз забить не удалось. Фесюн затащил. Как минимум дважды, после ударов Исаенко и Авагимяна, молодой Кирилл спасал команду, нейтрализуя опасность. "Черноморец" так и не забил, хотя по игре выглядел не хуже оппонента. Но ковалевцам, не побеждавших дома с июля, три очка сегодня были нужнее. И они их добыли. Сергей Кузнецов продлевает свою жизнь в "Колосе", а потенциальные сменщики будут продолжать томиться в ожидании.

Ковалевка. Стадион "Колос"

Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Ассистенты: Евгений Петраков (Киев), Сергей Приступа (Киев)

Колос - Черноморец 2:1

Голы: Владимир Лысенко 15, Оливейра Ренан 59 - Евгений Смирный 29

Колос: Кирилл Фесюн, Тарас Сакив (Кирилл Петров 51), Владимир Лысенко (Ника Ситчинава 58), Анатолий Нуриев (Вадим Милько 73), Александр Черноморец, Денис Костышин, Вячеслав Чурко (Оливейра Ренан 58), Евгений Новак, Александр Павловец, Олег Ильин, Евгений Задоя

Черноморец: Владислав Кучерук, Евгений Смирный, Мохаммед Кадири, Георгий Цитаишвили, Илья Путря, Артур Авагимян (Максим Брагару 83), Евгений Исаенко, Валерий Дубко, Роман Вантух, Владислав Ванат (Владислав Бугай 77), Николай Михайленко

Предупреждения: Александр Павловец 16 - Валерий Дубко 34, Евгений Смирный 82