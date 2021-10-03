УПЛ поддержала акцию памяти жертв Бабьего Яра

Во время визита в Киев украинской диаспоры США появилась идея провести перед центральным матчем первого круга УПЛ сезона 2021/2022 "Динамо" - "Шахтер" акцию траура.

УАФ обратилась с соответствующей просьбой к Премьер-лиге, и та поддержала такую инициативу.

Согласно этому, сегодня на столичном НСК "Олимпийский" будет почтена минутой молчания память жертв трагедии в Бабьем Яру.