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УПЛ поддержала акцию памяти жертв Бабьего Яра

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Событие состоится уже сегодня

УПЛ поддержала акцию памяти жертв Бабьего Яра

Новина українською

Во время визита в Киев украинской диаспоры США появилась идея провести перед центральным матчем первого круга УПЛ сезона 2021/2022 "Динамо" - "Шахтер" акцию траура.

УАФ обратилась с соответствующей просьбой к Премьер-лиге, и та поддержала такую инициативу.

Согласно этому, сегодня на столичном НСК "Олимпийский" будет почтена минутой молчания память жертв трагедии в Бабьем Яру.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ
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Источник:
Сайт УАФ

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Комментарии (1)
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Соколов (Никополь)
03.10.2021 в 15:59
Смешали спорт с политикой.
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