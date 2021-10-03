Премьер-лига
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УПЛ поддержала акцию памяти жертв Бабьего Яра
Событие состоится уже сегодня
Во время визита в Киев украинской диаспоры США появилась идея провести перед центральным матчем первого круга УПЛ сезона 2021/2022 "Динамо" - "Шахтер" акцию траура.
УАФ обратилась с соответствующей просьбой к Премьер-лиге, и та поддержала такую инициативу.
Согласно этому, сегодня на столичном НСК "Олимпийский" будет почтена минутой молчания память жертв трагедии в Бабьем Яру.
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Источник:Сайт УАФ
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Комментарии (1)
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Соколов (Никополь)
03.10.2021 в 15:59
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