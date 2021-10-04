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Кендзера: Должны были показать хороший футбол после 0:5 от Баварии

Премьер-лига
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Защитник "Динамо" поделился мыслями после ничьей с "Шахтером"

Кендзера: Должны были показать хороший футбол после 0:5 от Баварии

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера прокомментировал итог матча против "Шахтера" (0:0) в 10-м туре УПЛ.

- Насколько сложно было подойти к матчу против "Шахтера" после 0:5 от "Баварии" в психологическом плане?

- Матч против "Шахтера" был очень важен для нас и мы должны были показать хороший футбол после 0:5 от "Баварии". Это был очень неприятный счет для нас и хотелось показать, что мы можем на хорошем уровне играть как в обороне, так и в атаке.

- Как Мистер настраивал команду?

- Мы недавно проиграли "Шахтеру" в матче за Суперкубок и особенно нас настраивать не надо было. Каждый был готов показать хороший футбол, и как команда мы хотели продемонстрировать, что умеем играть.

- Насколько повреждения Миколенко и Вербича повлияли на команду?

- И Миколенко, и Вербич это очень важные для нас футболисты. Но сегодня те, кто их заменил, и Караваев, и Витиньо сыграли на нормальном уровне.

- Насколько в команде довольны именно этим результатом?

- Прежде всего, хорошо, что мы не пропустили. У нас были моменты в атаке, но забить не получилось. Мы сохраняем первое место в чемпионате и двигаемся дальше", - сказал Кендзера в эфире программы ПРОФУТБОЛ Digital.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Томаш Кендзёра
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Источник:
ФК Динамо Киев

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