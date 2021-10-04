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Максимов - о матче с Ингульцом: Готовились к одним, а вышли другие футболисты
Пришлось перестраиваться на ходу
ФК "Ворскла" / Автор неизвестен
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал
"Мы готовились к игре, но произошло 4 замены. Готовились к одним, а вышли другие футболисты. Надо было быстро перестраиваться.
Я считаю, что игра была до первого гола. Мы забили первые. "Ингулец" - сильная команда, которая играет от обороны, на контратаках. У них организованная оборона, футболисты все играющие. Во втором тайме продолжали играть, как и в первом.
Выдержали, забили, раскрепостились - и забили второй и третий", - сказал Максимов.
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