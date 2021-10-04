Максимов - о матче с Ингульцом: Готовились к одним, а вышли другие футболисты

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал победу над "Ингульцом" (3:0) в 10-м туре УПЛ.

"Мы готовились к игре, но произошло 4 замены. Готовились к одним, а вышли другие футболисты. Надо было быстро перестраиваться.

Я считаю, что игра была до первого гола. Мы забили первые. "Ингулец" - сильная команда, которая играет от обороны, на контратаках. У них организованная оборона, футболисты все играющие. Во втором тайме продолжали играть, как и в первом.

Выдержали, забили, раскрепостились - и забили второй и третий", - сказал Максимов.