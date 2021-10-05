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Де Дзерби: Нужно найти замену Траоре, ждем, когда форму наберет Мораес

Премьер-лига
(2 голосов)

У горняков основной форвард выбыл на длительное время

Де Дзерби: Нужно найти замену Траоре, ждем, когда форму наберет Мораес

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал, кем он планирует заменить форварда Лассина Траоре, который недавно получил серьезное повреждение и выбыл на длительный срок.

"Траоре является очень важным для нас игроком, но я понимаю, что мы на долгий срок его потеряли. Теперь наша задача - найти ему замену.

Сикан? У него большие перспективы. К сожалению, Фернандо, Дентиньо и Жуниор Мораес сейчас не готовы играть. Ждем, когда форму наберет Мораес.

Педриньо в матче с "Динамо" был на позиции форварда и показал себя очень хорошо, хотя и не является центральным нападающим", - сказал Де Дзерби.

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В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
FC Shakhtar Donetsk

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Комментарии (4)
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dabo88
05.10.2021 в 19:14
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
download1 (huyersk)
05.10.2021 в 19:05
"Сікан? У нього великі перспективи." В арендуполі.. Не подобається мені цей італьяшка
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+1
-2
Hanter44 (Baburka)
05.10.2021 в 19:29
А ты попробуй перечислить тех людей,кому ты нравишься.И увидишь-их не так то и много.
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0
-1
Русланбай (Рівне)
05.10.2021 в 18:29
У Мораеса контракт закінчується . Цікаво чи вони продлять його. Тай Марлос теж на підході.
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0
-1


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