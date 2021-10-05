Де Дзерби: Нужно найти замену Траоре, ждем, когда форму наберет Мораес

Главный тренер " Шахтера " Роберто Де Дзерби рассказал, кем он планирует заменить форварда Лассина Траоре, который недавно получил серьезное повреждение и выбыл на длительный срок.

"Траоре является очень важным для нас игроком, но я понимаю, что мы на долгий срок его потеряли. Теперь наша задача - найти ему замену.

Сикан? У него большие перспективы. К сожалению, Фернандо, Дентиньо и Жуниор Мораес сейчас не готовы играть. Ждем, когда форму наберет Мораес.

Педриньо в матче с "Динамо" был на позиции форварда и показал себя очень хорошо, хотя и не является центральным нападающим", - сказал Де Дзерби.