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Амилькар Коджови: Дебют за Ворсклу - шаг навстречу большим событиям
19-летний футболист поделился эмоциями от дебюта за основу полтавчан
Фото: ФК Ворскла
19-летний испанский атакующий полузащитник "Ворсклы" Амилькар Коджови поделился эмоциями от дебюта за основу полтавчан в матче 10-го тура УПЛ с "Ингульцом" (3:0).
"Я всегда жил с пониманием того, что мечты сбываются. Когда получаешь не только жизненный, но и футбольный опыт, начинаешь ощущать приближение мечты всем сердцем. Знаю, мой дебют за первую команду "Ворсклы" - шаг навстречу большим событиям.
Когда выходишь на поле в самом конце матча, хочешь показать все свои лучшие качества за ограниченное количество времени. Этим и был продиктован мой сольный проход к воротам "Ингульца".
Я такой человек, что хочу получать удовольствие от всего, чем бы не занимался, будь то тренировки с молодежным составом или работа с основой. Все имеет большое значение для меня.
Когда я только перебрался в Полтаву, то мало с кем общался. Сейчас ситуация изменилась - у меня стало много друзей, с которыми мы проводим свободное время и гуляем в городе. Скажу честно, мне тут комфортно.
Скоро у нас игра с "Шахтером". Это настоящее событие для города. Если попаду в заявку на этот матч, то буду неимоверно счастлив. И конечно же, я всегда рад помочь "Ворскле" в решении любых задач", - сказал Коджови в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, Амилькар Коджови подписал контракт с полтавской "Ворсклой" в январе нынешнего года.
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