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С целью оценить игру соперника. Матч Шахтер - Заря посетит агент из Болгарии

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник софийского "ЦСКА" планирует досконально изучить оппонента в ЛК

С целью оценить игру соперника. Матч Шахтер - Заря посетит агент из Болгарии

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Главный тренер софийского "ЦСКА" Стойчо Младенов планирует досконально изучить ближайшего соперника своей команды по групповой стадии Лиги конференций – луганскую "Зарю".

Болгары направят в Украину аналитика, для того, чтобы проанализировать игру луганчан в ближайшем матче УПЛ против "Шахтера", который состоится 15 октября. Его роль будет выполнять специалист софийского клуба Христиан Христов.

Напомним, матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций "ЦСКА"(София) - "Заря" пройдет 21 октября в Болгарии. Начало - 22:00.

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В статье: Заря (Луганск) ЦСКА (София) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Topsport.bg

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Комментарии (1)
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palmotron (Бровари)
08.10.2021 в 13:36
Можна не їхати, ЦСКА і так розкатає таку Зорьку... На жаль.
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