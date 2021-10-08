С целью оценить игру соперника. Матч Шахтер - Заря посетит агент из Болгарии

Главный тренер софийского "ЦСКА" Стойчо Младенов планирует досконально изучить ближайшего соперника своей команды по групповой стадии Лиги конференций – луганскую "Зарю".

Болгары направят в Украину аналитика, для того, чтобы проанализировать игру луганчан в ближайшем матче УПЛ против "Шахтера", который состоится 15 октября. Его роль будет выполнять специалист софийского клуба Христиан Христов.

Напомним, матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций "ЦСКА"(София) - "Заря" пройдет 21 октября в Болгарии. Начало - 22:00.