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С целью оценить игру соперника. Матч Шахтер - Заря посетит агент из Болгарии
Наставник софийского "ЦСКА" планирует досконально изучить оппонента в ЛК
Фото: ФК Заря Луганск
Главный тренер софийского "ЦСКА" Стойчо Младенов планирует досконально изучить ближайшего соперника своей команды по групповой стадии Лиги конференций – луганскую "Зарю".
Болгары направят в Украину аналитика, для того, чтобы проанализировать игру луганчан в ближайшем матче УПЛ против "Шахтера", который состоится 15 октября. Его роль будет выполнять специалист софийского клуба Христиан Христов.
Напомним, матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций "ЦСКА"(София) - "Заря" пройдет 21 октября в Болгарии. Начало - 22:00.
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