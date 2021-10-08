Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Вереса: Есть надежда завершить основной объем работ на стадионе Авангард к зиме
Процесс идет
nkveres.com
Президент "
"Последний раз был на стадионе в прошлую среду, а за прошедшую неделю уже есть заметные изменения. Полностью завершен процесс укладки геотекстиля. Активно продолжается строительство центральной части западной трибуны, продолжаются отделочные работы на восточной трибуне. Радует количество людей, работающих на строительной площадке.
Поэтому, действительно, есть надежда завершить основной объем работ к зиме. Затем сразу начнем работу над введением арены в эксплуатацию и сертификацию стадиона для проведения матчей УПЛ уже следующей весной", - сказал Надеин.
Популярное сейчас
- Лапорта: Я надеялся, что в последний момент Месси решит играть за Барселону бесплатно
- "Был впечатлен". Фонсека оценил работу Де Дзерби во главе Шахтера
- Франция обыграла Бельгию, саудовцы купили Ньюкасл, Металлист потерял очки. Главные новости за 7 октября
- Леонид Кучук: Увиденное в Рухе - это из истории какой-то другой планеты
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО