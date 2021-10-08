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Президент Вереса: Есть надежда завершить основной объем работ на стадионе Авангард к зиме

Премьер-лига
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Процесс идет

Президент Вереса: Есть надежда завершить основной объем работ на стадионе Авангард к зиме

nkveres.com

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал о том, как идет ход строительных работ на стадионе "Авангард" в Ровном.

"Последний раз был на стадионе в прошлую среду, а за прошедшую неделю уже есть заметные изменения. Полностью завершен процесс укладки геотекстиля. Активно продолжается строительство центральной части западной трибуны, продолжаются отделочные работы на восточной трибуне. Радует количество людей, работающих на строительной площадке.

Поэтому, действительно, есть надежда завершить основной объем работ к зиме. Затем сразу начнем работу над введением арены в эксплуатацию и сертификацию стадиона для проведения матчей УПЛ уже следующей весной", - сказал Надеин.

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В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
НК Верес

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