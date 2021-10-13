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Семь игроков Руха подхватили коронавирус, еще четверо под подозрением

Премьер-лига
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Среди руководства клуба и тренерского штаба заболевших нет

Семь игроков Руха подхватили коронавирус, еще четверо под подозрением

Фото: ФК Рух/Автор неизвестен

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Поединок 11 тура УПЛ "Ингулец" — "Рух" перенесен из-за вспышки коронавируса в львовской команде.

В первой команде "Руха" заболели семь футболистов, еще четверо почувствовали недомогание. Не избежали вирусной инфекции и несколько игроков молодежного состава. Остальные игроки основного и резервного состава сдали тесты: результаты будут известны 14 октября.

Пока же решением клубного руководства все игроки на три дня ушли на самоизоляцию.

По имеющейся информации, заболевших среди руководства клуба и тренерского штаба — нет.

Напомним, что "Рух" занимает в чемпионате УПЛ десятое место, набрав 11 очков.

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В статье: Рух (Львов) коронавирус
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