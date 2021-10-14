Шахтер – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура УПЛ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и луганской "Зарей".

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Клубный футбол возвращается и в Украину! Сразу же после международной паузы нас ждет крутой поединок, центральный матч тура – встретятся подопечные Де Дзерби и Скрипника. Сможет ли Роберто переиграть своего визави? В какой физической форме находятся сейчас исполнители обеих команд? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 15 октября – в 16:55 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский