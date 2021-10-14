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Шахтер – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

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Шахтер – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура УПЛ

Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и луганской "Зарей".

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Клубный футбол возвращается и в Украину! Сразу же после международной паузы нас ждет крутой поединок, центральный матч тура – встретятся подопечные Де Дзерби и Скрипника. Сможет ли Роберто переиграть своего визави? В какой физической форме находятся сейчас исполнители обеих команд? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 15 октября – в 16:55 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига Трансляция Аудио онлайн стрим
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
14.10.2021 в 11:57
ШД сейчас слабое даже в УПЛ потеряли уже 7 очков-Заря добивай их
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+1
-2
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ascent (Луксор)
14.10.2021 в 12:13
Хотелось бы..., но с другой стороны пусть обе команды покажут хороший футбол - нужно для рейтинга в еврокубках...
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+1
0
дЫркофан
14.10.2021 в 13:31
слюни подотри дырявый .....
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0
0


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