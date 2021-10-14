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"Я никогда не был согласен с этим переходом". Президент Олимпии - о трансфере экс-динамовца
Парагвайцы должны долг "Динамо" в размере 5 млн долларов
Фото: dynamo.kiev.ua
Президент парагвайской "Олимпии" Мигель Брунотте прокомментировал решение CAS о выплате "Динамо" долг 5 млн долларов за Дерлиса Гонсалеса в течение 45 дней.
"Это плохие новости для нас. Я никогда не был согласен с переходом Дерлиса Гонсалеса, он очень дорогой игрок для нас.
Трансфер игрока, который стоит 10 млн долларов, – слишком много для этой страны. Никогда не соглашусь с этой сделкой", - приводит слова Брунотте Versus.
Напомним, форвард выступает за "Олимпию" с февраля 2020 года, перебравшись из бразильского "Сантоса".
Гонсалес защищал цвета "Динамо" с 2015 по 2018 год. Всего он провел 85 матчей за "бело-синих", в которых отметился 12 забитыми мячами и 15 ассистами.
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