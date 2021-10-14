"Я никогда не был согласен с этим переходом". Президент Олимпии - о трансфере экс-динамовца

Президент парагвайской "Олимпии" Мигель Брунотте прокомментировал решение CAS о выплате "Динамо" долг 5 млн долларов за Дерлиса Гонсалеса в течение 45 дней.

"Это плохие новости для нас. Я никогда не был согласен с переходом Дерлиса Гонсалеса, он очень дорогой игрок для нас.

Трансфер игрока, который стоит 10 млн долларов, – слишком много для этой страны. Никогда не соглашусь с этой сделкой", - приводит слова Брунотте Versus.