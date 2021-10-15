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Шахтер и Динамо обновили скамейки запасных в клубные цвета на НСК Олимпийский
Очередное усовершенствование на главной арене страны
Очередное усовершенствование было внедрено на арене НСК "Олимпийский" в Киеве.
Проект был реализован донецким "Шахтером" совместно с киевским "Динамо", которые сейчас проводят свои домашние матчи на главной арене страны.
Вслед за газоном нового поколения, обновленным недавно, на стадионе были установлены новые комфортабельные кресла для тренеров и запасных, произведенные итальянской компанией Lino Sonego.
Оборудованные системой обогрева с 3 функциями на спинках и сиденьях, кресла подарят комфорт игрокам и тренерам и в зимнее время года.
Конструкции новых скамеек запасных оформлены в клубных цветах, и помимо эмблемы, на каждом сидении размещены спонсорские площади, на которых расположены логотипы компаний-партнеров клуба.
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