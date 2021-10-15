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Шахтер и Динамо обновили скамейки запасных в клубные цвета на НСК Олимпийский

Премьер-лига
(3 голосов)

Очередное усовершенствование на главной арене страны

Шахтер и Динамо обновили скамейки запасных в клубные цвета на НСК Олимпийский

Новина українською

Очередное усовершенствование было внедрено на арене НСК "Олимпийский" в Киеве.

Проект был реализован донецким "Шахтером" совместно с киевским "Динамо", которые сейчас проводят свои домашние матчи на главной арене страны.

Вслед за газоном нового поколения, обновленным недавно, на стадионе были установлены новые комфортабельные кресла для тренеров и запасных, произведенные итальянской компанией Lino Sonego.

Оборудованные системой обогрева с 3 функциями на спинках и сиденьях, кресла подарят комфорт игрокам и тренерам и в зимнее время года.

Конструкции новых скамеек запасных оформлены в клубных цветах, и помимо эмблемы, на каждом сидении размещены спонсорские площади, на которых расположены логотипы компаний-партнеров клуба.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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fanat_football (Херсон)
15.10.2021 в 14:26
Насчет подогрева соглашусь, хорошо. Насчет удобства сидения - это вряд ли. Топорные.
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oda1979 (Запорожье)
15.10.2021 в 14:01
Жирные толстые задницы теперь в комфортных условиях..
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Цап-царап (Харків)
15.10.2021 в 13:52
ДК и ШК не пожалели средст для своих лавок. Молодцы.
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