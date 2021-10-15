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Без Забарного и Мудрика. Известна финальная 20-ка претендентов на Golden Boy-2021

Премьер-лига
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Оба украинца выбыли из борьбы за почетный приз

Без Забарного и Мудрика. Известна финальная 20-ка претендентов на Golden Boy-2021

1) Getty Images; 2) ФК Шахтар

Новина українською

Издание Tuttosport представило финальный список из 20 футболистов, номинированных на звание лучшего молодого игрока в Европе (Golden Boy) 2021 года.

В него уже не вошли два украинских игрока – хавбек "Шахтера" Михаил Мудрик и защитник "Динамо" Илья Забарный, которые были в топ-40 претендентов.

Финальная 20-ка номинантов:

Карим Адейеми ("РБ Зальцбург"), Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), Эдуардо Камавинга ("Реал"), Шарль де Кетеларе ("Брюгге"), Гави ("Барселона"), Брайан Хиль ("Тоттенхэм"), Райан Гравенберх ("Аякс"), Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед"), Даниэль Мальдини ("Милан"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Нуну Мендеш ("ПСЖ"), Педри ("Барселона"), Роберто Пикколи ("Аталанта"), Йереми Пино ("Вильярреал"), Джованни Рейна ("Боруссия" Дортмунд), Родриго ("Реал"), Букайо Сака ("Арсенал"), Флориан Виртц ("Байер"), Вильям Салиба ("Марсель"), Юрриен Тимбер ("Аякс").

Отметим, что в списке могут находиться футболисты не старше 21 года и которые выступают только в европейских высших дивизионах стран.

Tuttosport изначально объявляет топ-100 претендентов и ежемесячно сокращает список на 20 претендентов

Проголосовать за своего фаворита может каждый желающий, перейдя по ссылке.

В 2020-м премию Golden Boy получил нападающий дортмундской "Боруссии" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Golden boy Михаил Мудрик Илья Забарный
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Комментарии (1)
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Ракицкий (Питер)
15.10.2021 в 19:04
Забарний молодец.Если не войдет в кураж - будет хорошим защитником.Летом можно искать команду за рубежом.Для роста.В УГПЛ нет роста для игроков.
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