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Данило Силва: Витиньо усилит Динамо, но ему нужно время для адаптации

Премьер-лига
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У игрока большое будущее

Данило Силва: Витиньо усилит Динамо, но ему нужно время для адаптации

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Функционер и экс-защитник "Динамо" Данило Силва дал комментарий о том, как помогал Витиньо перейти в киевский клуб.

– Я говорил в Витиньо, агентом, "Атлетико Паранаэнсе", потому что это очень важный момент в карьере футболиста. "Динамо" – самый большой клуб в Украине. Это было интересно Луческу. Я пообщался с ними, Витиньо сказал "да".

- Трудно было его уговорить?

– Нет. Я ему рассказал о культуре, стране, команда. Он долго не думал.

Витиньо усилит "Динамо", он хороший футболист. У него очень хорошие перспективы. Он быстрый, техничный. Ему надо время для адаптации.

- Есть у тебя еще шорт-лист футболистов для "Динамо"?

– Есть. Обычно, предлагаю по 2-3 футболиста на позицию.

- Правда, что "Шахтер" тоже хотел купить Витиньо?

– Нет, – сказал Силва.

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В статье: Данило Силва Динамо (Киев) Витиньо
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