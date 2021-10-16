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Данило Силва: Витиньо усилит Динамо, но ему нужно время для адаптации
У игрока большое будущее
Фото - Олександр Приходько
Функционер и экс-защитник "Динамо" Данило Силва дал комментарий о том, как помогал Витиньо перейти в киевский клуб.
– Я говорил в Витиньо, агентом, "Атлетико Паранаэнсе", потому что это очень важный момент в карьере футболиста. "Динамо" – самый большой клуб в Украине. Это было интересно Луческу. Я пообщался с ними, Витиньо сказал "да".
- Трудно было его уговорить?
– Нет. Я ему рассказал о культуре, стране, команда. Он долго не думал.
Витиньо усилит "Динамо", он хороший футболист. У него очень хорошие перспективы. Он быстрый, техничный. Ему надо время для адаптации.
- Есть у тебя еще шорт-лист футболистов для "Динамо"?
– Есть. Обычно, предлагаю по 2-3 футболиста на позицию.
- Правда, что "Шахтер" тоже хотел купить Витиньо?
– Нет, – сказал Силва.
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