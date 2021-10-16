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Монзуль поставила очередной пенальти в ворота Динамо после просмотра ВАР. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Соперник забил со стандарта

Монзуль поставила очередной пенальти в ворота Динамо после просмотра ВАР. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в 17:00 по киевскому времени на "Арене Львов" начался матч ФК "Львов" - "Динамо" Киев. Судьей встречи является Екатерина Монзуль.

На 35-й минуте поединка после просмотра ВАР арбитр назначила одинадцатиметровый удар в ворота "Динамо". После удара головой Брикнером мяч попал в руку Виталию Миколенко. Удар с точки безошибочно реализовал Фране Чирьяк.

Смотрите видео эпизода.

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В статье: ФК Львов Динамо (Киев) Екатерина Монзуль
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Комментарии (17)
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italiano
16.10.2021 в 18:23
Соси )(уй теперь тупая Катя …гармаш похоронил надежды даунецкой шлюхи на премиальные))$))
Ответить
0
-3
Only DK (Kyiv)
16.10.2021 в 18:20
Ахахаха, как ни просила монзуль найти причину отменить гол Гармаша, но ничего не получилось. Цирк, конечно
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+2
0
DesnaUA (Чернигов)
16.10.2021 в 18:13
Опять суркисфсёкупил???
Ответить
0
0
avatar
Динамист (Киев)
16.10.2021 в 18:09
Виталик показали фокус,как м'яч проходит сквозь руку,не меняя направлення и не чувствуя сопротивление))))Монзуль растерялась,так как не известное и необяснимое ,вот и пеналь.Вот потому наши и судять раз в году в европе.
Ответить
+1
-1
Only DK (Kyiv)
16.10.2021 в 18:09
Кто вообще эту монзуль с кухни выпустил?
Ответить
+1
-3
download1 (huyersk)
16.10.2021 в 18:09
Миколенко в такого бокопора перетворився, жах просто..
Ответить
+1
-2
Shadow (Киев)
16.10.2021 в 18:00
что-то не уверен на 100%, что мяч таки коснулся руки. По повтору мяч не изменил вообще движения.
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+4
-1
italiano
16.10.2021 в 18:02
Это же Катя,любительница даунецкого мира
Ответить
+2
-6
italiano
16.10.2021 в 17:54
Циганков снова обнулил карточку Кати,рыжая гнида сделала возврат)))
Ответить
+1
-3
Only DK (Kyiv)
16.10.2021 в 17:52
Сейчас катя проверит карточку капнуло ли там за еще один пеналь или красную Динамо и все нарисует
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+2
-3
italiano
16.10.2021 в 17:56
Будет рисовать второй пенальти…надо же как-то помогать своему хазяину,а то без судейской помощи,даунецкая помойка ещё лет 5 будет без чемпионства!
Ответить
+5
-4
avatar
ascent (Луксор)
16.10.2021 в 17:58
Пессимист
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0
-1
avatar
Dany_Red (Харьков)
16.10.2021 в 17:50
Так до чого стаття?? Є питання по пенальті?? Чи просто заради срачу?
Ответить
+2
-1
italiano
16.10.2021 в 17:48
Суркис купил Катю))))) ..чтобы та поставила пенальти в ворота Динамо))))..вот суркис хитрец
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+2
-3
UA Hero (Chernivtsi)
16.10.2021 в 18:04
А мяч змінив напрямок руху?
Ответить
+1
0
avatar
ascent (Луксор)
16.10.2021 в 17:47
Красавица...
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0
-6
italiano
16.10.2021 в 17:57
Я бы не сказал,морозючка и то красивее
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+4
-3


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