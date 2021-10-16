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Монзуль поставила очередной пенальти в ворота Динамо после просмотра ВАР. ВИДЕО
Соперник забил со стандарта
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в 17:00 по киевскому времени на "Арене Львов" начался матч ФК "Львов" - "Динамо" Киев. Судьей встречи является Екатерина Монзуль.
На 35-й минуте поединка после просмотра ВАР арбитр назначила одинадцатиметровый удар в ворота "Динамо". После удара головой Брикнером мяч попал в руку Виталию Миколенко. Удар с точки безошибочно реализовал Фране Чирьяк.
Смотрите видео эпизода.
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