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Пушки Гармаша и не только. Львов - Динамо 1:4. Обзор матча и видео голов
Львов - Динамо ⋉ 1:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 16.10.2021 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
fcdynamo.kiev.ua
"Динамо" победило соперника с крупным счетом, но именно киевляне первыми оказались в роли догоняющих. "Львов" вышел вперед в середине первого тайма, реализовав пенальти. Однако после этого "Динамо" включилось по-настоящему. Четыре гола, два из которых принадлежат Гармашу, который заменил инертного Супрягу, определили преимущество чемпиона Украины.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 11-го тура УПЛ.
Львов. "Арена Львов"
Арбитр в поле: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)
ФК "Львов" - "Динамо" 1:4
Голы: Фране Чирьяк 36 (пен.) - Виталий Буяльский 38, Виктор Цыганков 45+1, Денис Гармаш 58, Денис Гармаш 83
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