  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пушки Гармаша и не только. Львов - Динамо 1:4. Обзор матча и видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пушки Гармаша и не только. Львов - Динамо 1:4. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Львов - Динамо ⋉ 1:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 16.10.2021 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Пушки Гармаша и не только. Львов - Динамо 1:4. Обзор матча и видео голов

fcdynamo.kiev.ua

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" победило соперника с крупным счетом, но именно киевляне первыми оказались в роли догоняющих. "Львов" вышел вперед в середине первого тайма, реализовав пенальти. Однако после этого "Динамо" включилось по-настоящему. Четыре гола, два из которых принадлежат Гармашу, который заменил инертного Супрягу, определили преимущество чемпиона Украины.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 11-го тура УПЛ.

Львов. "Арена Львов"
Арбитр в поле: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)
ФК "Львов" - "Динамо" 1:4
Голы: Фране Чирьяк 36 (пен.) - Виталий Буяльский 38, Виктор Цыганков 45+1, Денис Гармаш 58, Денис Гармаш 83

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...