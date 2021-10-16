Пушки Гармаша и не только. Львов - Динамо 1:4. Обзор матча и видео голов

"Динамо" победило соперника с крупным счетом, но именно киевляне первыми оказались в роли догоняющих. "Львов" вышел вперед в середине первого тайма, реализовав пенальти. Однако после этого "Динамо" включилось по-настоящему. Четыре гола, два из которых принадлежат Гармашу, который заменил инертного Супрягу, определили преимущество чемпиона Украины.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 11-го тура УПЛ.

Львов. "Арена Львов"

Арбитр в поле: Екатерина Монзуль (Харьков)

Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)

ФК "Львов" - "Динамо" 1:4

Голы: Фране Чирьяк 36 (пен.) - Виталий Буяльский 38, Виктор Цыганков 45+1, Денис Гармаш 58, Денис Гармаш 83