Луческу: Замена Супряги на 41-й минуте? Для него это возможность подумать

Наставник "Динамо" Мирча Луческу дал комментарий после победы ФК "Львов" со счетом 1:4 в матче 11-го тура УПЛ:

"Мы доминировали, хотя было сложное поле для контроля мяча. Смогли не дать сопернику сыграть в его футбол и могли сами забивать до того, как пропустили. Супряга должен был забивать, 100% момент. Расслабленность нашего игрока в этом эпизоде.

Где-то повезло, что сразу отыгрались после пенальти. А во втором тайме игра шла в одни ворота, разница в классе видна. Я доволен игроками.

Замена Супряги на 41-й минуте? Для него это возможность подумать. Он не забил тот гол, который должен был. Потом сфолил на нашей половине поля. Он должен был сконцентрированным. У него есть все качества для форварда - физические и технические. Но он должен понимать, что профессиональный футбол - это и характер.

Надеюсь, он вынесет уроки из этой замены", - сказал Луческу.