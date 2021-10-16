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Луческу: Замена Супряги на 41-й минуте? Для него это возможность подумать

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер недоволен своим форвардом

Луческу: Замена Супряги на 41-й минуте? Для него это возможность подумать

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

Новина українською

Наставник "Динамо" Мирча Луческу дал комментарий после победы ФК "Львов" со счетом 1:4 в матче 11-го тура УПЛ:

"Мы доминировали, хотя было сложное поле для контроля мяча. Смогли не дать сопернику сыграть в его футбол и могли сами забивать до того, как пропустили. Супряга должен был забивать, 100% момент. Расслабленность нашего игрока в этом эпизоде.

Где-то повезло, что сразу отыгрались после пенальти. А во втором тайме игра шла в одни ворота, разница в классе видна. Я доволен игроками.

Замена Супряги на 41-й минуте? Для него это возможность подумать. Он не забил тот гол, который должен был. Потом сфолил на нашей половине поля. Он должен был сконцентрированным. У него есть все качества для форварда - физические и технические. Но он должен понимать, что профессиональный футбол - это и характер.

Надеюсь, он вынесет уроки из этой замены", - сказал Луческу.

Напомним, коуч заменил нападающего Владислава Супрягу еще во время первого тайма. Вместо него на поле вышел Денис Гармаш.

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В статье: Мирча Луческу ФК Львов Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Комментарии (8)
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Ракицкий (Питер)
16.10.2021 в 20:41
Пора ему заканчивать карьеру.Пусть в армию идет.
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+1
-1
Соколов (Никополь)
16.10.2021 в 20:37
Может ему зарплату перестать платить ? И пояснить это моральный вред...
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0
-1
royalstas (Вінниця)
16.10.2021 в 20:35
Ну що там думати, потрібно тікати!)
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0
0
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Romerik (YNWA)
16.10.2021 в 20:34
Ему бы в Специю. Там с Витей бы играли себе и все. Там глядишь и заиграли бы оба..
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+1
0
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alex.belogubko (одесса)
16.10.2021 в 20:30
Суркис ДК это не Супряги команда -отдай его в Одессу ЧО-он там заиграет потом продашь за хорошие бабки а сейчас он не кому не нужен
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+1
0
Соколов (Никополь)
16.10.2021 в 20:28
Какие 10-15 лямов ? Суркис что умом тронулся ? 2 ляма максимум цена этого существа деревянного
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0
0
ZSTV1223 (Черкаси)
16.10.2021 в 20:40
Гривень
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+1
0
Соколов (Никополь)
16.10.2021 в 20:42
Монгольских тугриков. Может этот олень читает наши коменты
0
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