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Тренер Александрии - о травме Ковальца: Там подозрение на кресты, мениск
Инцидент произошел в середине первого тайма
Фото: ФК Александрия
Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал травму полузащитника Кирилла Ковальца, которую он получил в матче против "Ворсклы" (1:2).
Инцидент произошел в середине первого тайма, футболист покинул поле на носилках.
"У Кирилла Ковальца серьезно. Подозрение на кресты, мениск.
Мы допустили две ошибки, получили два необязательных гола. Ну как необязательных – если получили, значит обязательные. Просто ошибки допустили. Во втором тайме могу только снять шляпу перед ребятами, как они бились", – сказал Гура.
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