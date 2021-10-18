Тренер Александрии - о травме Ковальца: Там подозрение на кресты, мениск

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал травму полузащитника Кирилла Ковальца, которую он получил в матче против "Ворсклы" (1:2).

Инцидент произошел в середине первого тайма, футболист покинул поле на носилках.

"У Кирилла Ковальца серьезно. Подозрение на кресты, мениск.

Мы допустили две ошибки, получили два необязательных гола. Ну как необязательных – если получили, значит обязательные. Просто ошибки допустили. Во втором тайме могу только снять шляпу перед ребятами, как они бились", – сказал Гура.