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Тренер Александрии - о травме Ковальца: Там подозрение на кресты, мениск

Премьер-лига
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Инцидент произошел в середине первого тайма

Тренер Александрии - о травме Ковальца: Там подозрение на кресты, мениск

Фото: ФК Александрия

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Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал травму полузащитника Кирилла Ковальца, которую он получил в матче против "Ворсклы" (1:2).

Инцидент произошел в середине первого тайма, футболист покинул поле на носилках.

"У Кирилла Ковальца серьезно. Подозрение на кресты, мениск.

Мы допустили две ошибки, получили два необязательных гола. Ну как необязательных – если получили, значит обязательные. Просто ошибки допустили. Во втором тайме могу только снять шляпу перед ребятами, как они бились", – сказал Гура.

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В статье: Кирилл Ковалец Юрий Гура ФК Александрия
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Источник:
www.youtube.com/watch?v=hEUf7ehoM04 Великий футбол

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