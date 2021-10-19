Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дубль в активе. Стало известно, кто стал лучшим игроком 11-го тура УПЛ
Форвард опередил полузащитника "Шахтера" Фернандо
Фото: УПЛ
Нападающий "Ворсклы" Лукас Рангел был признан лучшим игроком по итогам 11-го тура УПЛ сезона 2021/22.
26-летний форвард отметился дублем в матче против "Александрии" (2:1).
По итогам голосования Рангел на один балл опередил полузащитника "Шахтера" Фернандо.
В текущем сезоне Премьер-лиги Лука в составе полтавчан провел пять матчей, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.
Напомним, ранее УПЛ назвала лучшего тренера прошедшего тура.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УПЛ
Популярное сейчас
- Поворознюк рассказал, сколько денег тратит на Ингулец
- Вернидуб: Шерифу придется найти ахиллесову пяту Интера
- Поражение Металлиста, потеря Шахтера, зарплата Петракова. Главные новости за 18 октября
- Динамо сохраняет отрыв от Шахтера, Верес подтягивается к первой восьмёрке. Таблица УПЛ 2021/22
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...