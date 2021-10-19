Дубль в активе. Стало известно, кто стал лучшим игроком 11-го тура УПЛ

Нападающий "Ворсклы" Лукас Рангел был признан лучшим игроком по итогам 11-го тура УПЛ сезона 2021/22.

26-летний форвард отметился дублем в матче против "Александрии" (2:1).

По итогам голосования Рангел на один балл опередил полузащитника "Шахтера" Фернандо.

В текущем сезоне Премьер-лиги Лука в составе полтавчан провел пять матчей, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Напомним, ранее УПЛ назвала лучшего тренера прошедшего тура.