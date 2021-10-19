Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Срна: Де Дзерби находится на уровне Гвардиолы
В Шахтере продолжают выдавать авансы новому главному тренеру
shakhtar.com
Директор "
- Говорят, что это вы советовали пригласить Де Дзерби?
- Мы познакомились в Италии, но это было общее решение. Де Дзерби - это был наш первый, второй и третий варианты (смеется).
- Почему?
- Он ставит невероятный футбол благодаря своему стилю, тики-така, и для этого у него есть бразильские игроки.
Гвардиола - тренер для таких команд, как "Сити", "Бавария" или "Барса". Де Дзерби находится в пределах нашей досягаемости, но идея та же. Он молод, голоден, очень амбициозен...
У него было много предложений, но он выбрал нас. Я уверен, что когда он выиграет что-нибудь с нами, его ждет топ-клуб.
Де Дзерби находится на уровне Гвардиолы по своему стилю и по своему представлению об игре.
Популярное сейчас
- Шахтер - Реал: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Барселона - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Павелко: Футболисты готовы биться за Петракова и выкладываться на поле на 100%
- УПЛ. Львов - Динамо 1:4. Разгром на фоне личной драмы Супряги
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО