Срна: Де Дзерби находится на уровне Гвардиолы

Директор " Шахтера " по футболу Дарио Срна высказался о работе нового главного тренера "горняков" Роберто Де Дзерби.

- Говорят, что это вы советовали пригласить Де Дзерби?

- Мы познакомились в Италии, но это было общее решение. Де Дзерби - это был наш первый, второй и третий варианты (смеется).

- Почему?

- Он ставит невероятный футбол благодаря своему стилю, тики-така, и для этого у него есть бразильские игроки.

Гвардиола - тренер для таких команд, как "Сити", "Бавария" или "Барса". Де Дзерби находится в пределах нашей досягаемости, но идея та же. Он молод, голоден, очень амбициозен...

У него было много предложений, но он выбрал нас. Я уверен, что когда он выиграет что-нибудь с нами, его ждет топ-клуб.

Де Дзерби находится на уровне Гвардиолы по своему стилю и по своему представлению об игре.