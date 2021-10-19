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Срна: Де Дзерби находится на уровне Гвардиолы

Премьер-лига
(2 голосов)

В Шахтере продолжают выдавать авансы новому главному тренеру

Срна: Де Дзерби находится на уровне Гвардиолы

shakhtar.com

Новина українською

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна высказался о работе нового главного тренера "горняков" Роберто Де Дзерби.

- Говорят, что это вы советовали пригласить Де Дзерби?

- Мы познакомились в Италии, но это было общее решение. Де Дзерби - это был наш первый, второй и третий варианты (смеется).

- Почему?

- Он ставит невероятный футбол благодаря своему стилю, тики-така, и для этого у него есть бразильские игроки.

Гвардиола - тренер для таких команд, как "Сити", "Бавария" или "Барса". Де Дзерби находится в пределах нашей досягаемости, но идея та же. Он молод, голоден, очень амбициозен...

У него было много предложений, но он выбрал нас. Я уверен, что когда он выиграет что-нибудь с нами, его ждет топ-клуб.

Де Дзерби находится на уровне Гвардиолы по своему стилю и по своему представлению об игре.

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В статье: Хосеп Гвардиола Дарио Срна Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
AS

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Комментарии (7)
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Romb_DK (Київ)
19.10.2021 в 22:23
Ні, Тверезий Срна знаходиться на рівні Алієва в зюзю - "Дінамо Дінамо на..уй ти нам надо". І це чмо займає пост спортивного директора?
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0
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.10.2021 в 22:21
Срна, по своим сказкам, находится на уровне Остапа Бендера.
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0
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kalan-86 (Анкара)
19.10.2021 в 22:15
Так уже выиграл же-Суперкубок! Ох как звучит! Чувствую подсидит папу Карло в Реале. Не удержите такого профессионала.
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+3
0
Wuddy (Київ)
19.10.2021 в 22:14
На рівні ширіньки Гвардіоли? )
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+2
0
Chuzman
19.10.2021 в 22:06
Пора Дарио, барыгу менть.
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+1
0
Cerega15 (Kherson)
19.10.2021 в 22:10
Барыгу пора менять редактору, потому что, если почитать не только заголовок, Срна говорит как раз о том, что Гвардиола для Шахтера недосягаем, а Де Дзерби - как раз их уровень и при этом пытается играть по конспектам Гвардиолы.
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0
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oda1979 (Запорожье)
19.10.2021 в 22:01
Мы сидели и курили, начинался новый день…
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+4
0


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