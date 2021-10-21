Проблемы с сердцем. Форвард Динамо почти наверняка не сыграет в нынешнем году

Киевское "Динамо" продолжает обходиться без одного из нападающих своей команды Владислава Кулача.

Как сообщает Meta-raings.com.ua, увидеть его на поле в футболке "бело-синих" болельщики смогут нескоро.

Ранее сообщалось, что у Владислава были проблемы с сердцем. Эти проблемы усугубились заболеванием ковидом. После выздоровления теперь ему предстоит пройти длительный путь восстановления.

На сегодняшний день ослабленное здоровье не позволяет ему не только работать в основной группе, но и вообще тренироваться. Пока футболист совершает только пробежки. В связи с этим ожидать его возвращения на поле в этом году оснований практически нет.

В нынешнем сезоне Кулач в последний раз выходил на поле 14 августа в товарищеском матче против "Интера" (0:3).

Напомним, Владислав перешел в "Динамо" из "Ворсклы" на правах свободного агента нынешним летом, став в прошлом сезоне лучшим бомбардиром УПЛ, забив 15 мячей.