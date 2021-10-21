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Проблемы с сердцем. Форвард Динамо почти наверняка не сыграет в нынешнем году
Эти проблемы усугубились заболеванием ковидом
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" продолжает обходиться без одного из нападающих своей команды Владислава Кулача.
Как сообщает Meta-raings.com.ua, увидеть его на поле в футболке "бело-синих" болельщики смогут нескоро.
Ранее сообщалось, что у Владислава были проблемы с сердцем. Эти проблемы усугубились заболеванием ковидом. После выздоровления теперь ему предстоит пройти длительный путь восстановления.
На сегодняшний день ослабленное здоровье не позволяет ему не только работать в основной группе, но и вообще тренироваться. Пока футболист совершает только пробежки. В связи с этим ожидать его возвращения на поле в этом году оснований практически нет.
В нынешнем сезоне Кулач в последний раз выходил на поле 14 августа в товарищеском матче против "Интера" (0:3).
Напомним, Владислав перешел в "Динамо" из "Ворсклы" на правах свободного агента нынешним летом, став в прошлом сезоне лучшим бомбардиром УПЛ, забив 15 мячей.
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