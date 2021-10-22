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Бартулович: Готовились к игре с Рухом, но планы поменялись

Премьер-лига
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Ингулец после вынужденной паузы возвращается к играм УПЛ

Бартулович: Готовились к игре с Рухом, но планы поменялись

ПФЛ

Новина українською

Футболист "Ингульца" Младен Бартулович высказался о предстоящем поединке 12 тура чемпионата Украины, в котором его команда сыграет против "Металлиста 1925".

"У нас довольно долгий период не было игр. Я считаю, что мы очень хорошо работали эти три недели. Было достаточно времени, чтобы подготовиться.

Мы готовились к игре с "Рухом", но планы поменялись, и мы стали готовиться дальше к "Металлисту 1925". Думаю, что любая работа не проходит даром, и мы должны это показать", — сказал Бартулович.

Напомним, что матч "Металлист 1925" - "Ингулец" состоится в пятницу, 22 октября. Начало встречи в 19:30.

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В статье: Ингулец (Петрово) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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