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Пятеро футболистов Шахтера не сыграют с Ворсклой. Среди них трое украинцев

Премьер-лига
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(1 голосов)

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Пятеро футболистов Шахтера не сыграют с Ворсклой. Среди них трое украинцев

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

В рамках 12-го тура УПЛ "Ворскла" в Полтаве примет на своем поле донецкий "Шахтер". Футбол NEWS сообщает, что не только подопечные Максимова столкнутся с кадровыми проблемами, но и "горняки" будут вынуждены играть без нескольких своих исполнителей.

Вместе с командой в Полтаву не приехали Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниеко, Маркос Антонио и Дентиньо.

Напомним, что Матвиенко пропустил прошлый матч "Шахтера" против "Реала" из-за травмы ноги, и он продолжает восстанавливаться от повреждения. Причины отсутствия других игроков неизвестные.

Стартовый свисток встречи между "Ворсклой" и "Шахтером" запланирован на сегодня, 23 октября, 17:00.

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В статье: Сергей Кривцов Дентиньо Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко Виктор Корниенко Маркос Антонио
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Источник:
Футбол1/2/3

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Комментарии (8)
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scorpius (Ck)
23.10.2021 в 12:07
Мудрик, Судаков, Степа, Марлос, Бондарь. Как-то обойдемся. А вообще, Ворскла на хорошем ходу, боевая ничья - реальный расклад.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.10.2021 в 11:46
Ворскла повинна перемагати.
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+1
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scorpius (Ck)
23.10.2021 в 12:03
3-0, не меньше
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+3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.10.2021 в 12:09
Ага, перед Реалом теж прогнозували 1-1...
+1
0
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Spokoyno (Київ)
23.10.2021 в 11:35
Єдина "втрата" Матвієнко Утім це може бути цікаво... Чи спроможна Ворскла щось протиставити послабленому Шахтарю. Неприємна поразка серед тижня забрала не тільки фізичні, а і моральні сили. А може гості злі приїдуть... з бажанням на господарях відігратися
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Litb@rski (Кёльн)
23.10.2021 в 11:44
Типа Ворскла не ослабленная ....
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+2
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Spokoyno (Київ)
23.10.2021 в 12:08
Що теж серед тижня грала Чи має основу з легіонерів, яких доводиться в УПЛ "розводити" гравцями з нашим паспортом... Так у Шахтаря підбір виконавців на порядок вищий, утім "ліміт" його трошки корегує...
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download1 (huyersk)
23.10.2021 в 11:25
значить чекаємо у старті Марлоса та Мудрика, добре
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