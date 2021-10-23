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Пятеро футболистов Шахтера не сыграют с Ворсклой. Среди них трое украинцев
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Фото: ФК Шахтер Донецк
В рамках 12-го тура УПЛ "Ворскла" в Полтаве примет на своем поле донецкий "Шахтер". Футбол NEWS сообщает, что не только
Вместе с командой в Полтаву не приехали Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниеко, Маркос Антонио и Дентиньо.
Напомним, что Матвиенко пропустил прошлый матч "Шахтера" против "Реала" из-за травмы ноги, и он продолжает восстанавливаться от повреждения. Причины отсутствия других игроков неизвестные.
Стартовый свисток встречи между "Ворсклой" и "Шахтером" запланирован на сегодня, 23 октября, 17:00.
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