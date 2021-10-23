Шахтер был плох физически, но замены дали результат. Сикан заслужил свой шанс на основу

Октябрь - месяц сплошных испытаний для "Шахтера". Раз в неделю они играют в центральном матче тура, параллельно с этим встречаясь с европейскими грандами. В эту субботу коллектив де Дзерби ожидал очередной тяжелый матч. На этот раз - против "Ворсклы", идущей на третьем месте. На лицо - главный поединок выходных, пропустить который было нельзя.

"Шахтер" выиграл 2:0, но провел не самый убедительный матч. "Ворскла" проиграла 0:2, но при этом получила немало комплиментов. Команда Максимова две третьих матча провела вдесятером, но больше владела мячом и имела неплохие моменты в атаке. Это был краткий пересказ матча, а с полным ходом событий вы можете ознакомиться ниже. Мы же хотим сделать несколько выводов.

"Шахтер" был не лучшим образом готов к матчу. Здесь прежде всего речь пойдет не о тактической составляющей, которую мы немного затронем ниже, а о физической готовности. Каждый, кто смотрел матч 12-го тура согласится, что большинство игроков гостей провели не лучший свой матч в карьере. Даже не лучший в октябре. Уже с первых минут было заметно, что лидеры команды - Марлон, Исмаили, Майкон, Патрик - выглядят как-то иначе. Очень устало, что ли. Они теряли мяч, ошибались при простых передачах, проигрывали борьбу. Одним словом, играли не так, как обычно.

Вполне возможно, что дело в физической усталости. Если это так, то возникает один вопрос: Почему? У "Шахтера" сейчас наиболее ответственный период первого круга, когда нужно на постоянной основе играть дважды в неделю, но пока что нужной готовности не видно. По идеи, именно сейчас они должны быть на пике, чтобы выдавать максимум, но повторимся, сегодня этого не было. Де Дзерби после поединка с "Ворсклой" признал, что замена Патрика вызвана усталостью, но если дело в этом, то не лучше ли было придержать Алана в запасе? Иногда отдых идет на пользу в таких ситуациях. Можно ведь было дать время на перезагрузку Майкону, который играет всегда. Да, он основообразующий игрок, но вряд ли Бог наделил его бессмертием или идеальной выносливостью.

Теперь, что касается самой игры. В первом тайме действия фаворита было сложно понять. Стоит отдать должное "Ворскле", которая в отличие от оппонента, была готова на пять с плюсом. Максимов решил сыграть смело, но без суицидальных наклонностей, которые были присущи Скрипнику неделю назад. Полтавчане имели ограниченный ресурс, но все равно много прессинговали, старались играть жестко и вертикально. В равных составах преимущество по моментам было именно на их стороне, но нельзя сказать, что на гол они наработали. Скорее, они были ближе к нему.

Да, удаление Тилля практически поставило крест на шансах "зелено-белых" победить, но некоторые статистические показатели все равно поражают. До перерыва, к примеру, полтавчане переиграли де Дзерби на его территории, забрав владение мячом. Это, учитывая любовь итальянца к данному компоненту, показательный момент.

Не будем играть в угадайку, делая ставку, как закончилась бы игра в равных составах, но у "Шахтера" действительно было не очень много моментов. Благо на помощь пришел кадровый ресурс, в виде выхода свеженьких Тете, Соломона и Сикана. Каждый хорошо вошел в игру, каждый принял участие в забитых голах. Оцените первый точный удар. Оцените игру Даниила. Принял, придержал, отдал. Хорошо ведь.

После второго тайма мы только сильнее убедились, что юный форвард заслужил свой шанс. "Шахтер" потерял Траоре, а Мораес не факт, что вернется в этом году. Решение перевести Педриньо в нападение - интересное, но работает оно не всегда. Нужно понять, что при положительных сторонах Педриньо, он - не нападающий. Иногда наступают моменты, когда команде нужен наконечник, "замыкала", свой собственный Филиппо Индзаги. Почему не попробовать в этой роли Сикана? Он окреп физически, он имеет неплохую скорость, он вызывается в сборную Украины в конце концов. Да, как и любой смертный, Даниил может провалиться, но еще ни разу в нынешней кампании он не портил каши выходя на замену.

Завершаем. Несколько недель назад у нас зародилось зернышко уверенности, что период адаптации де Дзерби в "Шахтере" завершился, он полностью контролирует команду и сейчас придут результаты и стабильность. Но теперь мы снова сомневаемся. "Горняков" снова кидает из стороны в сторону, а де Дзерби, кроме как яркими цитатами на пресс-конференциях, перестает баловать зрителей интересными идеями. Вице-чемпиону, дабы лишиться приставки "вице", нужно серьезно прибавлять во всех компонентах игры, поскольку далеко не каждый матч УПЛ удастся вытащить на классе игроков. Хотя в эту субботу был именно такой случай, и важнейшие три очка таки были взяты.

"Ворскла"? Крепкий претендент на звание третьей силы. Команда Максимова смотрелась солидно, даже несмотря на потерю ключевого бойца. Не было истерик, автобусов, "сталинграда". Да, они проиграли, но на дистанции возьмут свое, почему-то живет в нас такая уверенность.