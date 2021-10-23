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Вирт: Понемногу Верес становится на ноги в УПЛ

Премьер-лига
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Наставник ровенской команды подвел итоги игры с "моряками"

Вирт: Понемногу Верес становится на ноги в УПЛ

ФК "Верес" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал победу над "Мариуполем" в матче 12-го тура УПЛ.

"Очень тяжелая игра. Самое главное – это победа. Первый тайм нам не совсем удался. Было много брака, мы плохо работали с мячом. В середине первого тайма мне даже пришлось повышать голос, потому что игроки проваливались. Не было плотной опеки.

Недоволен первым таймом. Часто теряли концентрацию, не все удавалось. "Мариуполь" это использовал и хорошо контратаковал. Поговорили в перерыве. И я рад, что ребята вышли на второй тайм с серьезным настроем, забили. Это придало нам уверенности. Начали играть от результата. А второй гол – завершил игру. Рад за результат. Для нас сейчас на первом месте результат. Понемногу становимся на ноги в УПЛ.

Решение о выходе Михаила Шестакова было принято во время игры. Не могу сказать, что недоволен игрой Михаила Сергийчука. Но он много терял мяч. С выходом Шестакова ситуация изменилась, он дважды забил. Прекрасно сделал свою работу.

По игре в обороне – сегодня мы не совсем идеально сыграли. Было много свободных зон для нападающих гостей. Есть над чем работать. Где-то на классе выдержали в игре против молодой команды.

Спасибо всем болельщикам за поддержку. Из-за карантина их все меньше на трибунах. Есть серьезные основания говорить, что вскоре вернемся на домашнюю арену и, поверьте, там будет совсем другая атмосфера и совсем другая игра", – рассказал Вирт.

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В статье: ФК Мариуполь Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
ФК "Верес"

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