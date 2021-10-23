Черноморец - ФК Львов 1:1. Обзор матча и видео голов

В матче 12-го чемпионата Украины "Черноморец" дома расписал ничью со "Львовом" 1:1. Оба гола были забиты во втором тайме, счет открыли одесситы усилиями Михайленко, но спустя 6 минут Антви установил паритет на табло. После этого тура команды имеют по 7 баллов и делят 13 и 14 позиции в турнирной таблице УПЛ.

Одесса. Стадион "Черноморец"

Арбитр в поле: Александр Соловьян (Киев)

Ассистенты: Станислав Марулин (Новая Каховка), Тарас Клименко (Киев)

"Черноморец" - ФК "Львов" 1:1

Голы: Николай Михайленко 71 - Эрнест Антви 77