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Черноморец - ФК Львов 1:1. Обзор матча и видео голов
Ничья в Одессе
Фото - УПЛ / Автор невідомий
В матче 12-го чемпионата Украины "Черноморец" дома расписал ничью со "Львовом" 1:1. Оба гола были забиты во втором тайме, счет открыли одесситы усилиями Михайленко, но спустя 6 минут Антви установил паритет на табло. После этого тура команды имеют по 7 баллов и делят 13 и 14 позиции в турнирной таблице УПЛ.
Одесса. Стадион "Черноморец"
Арбитр в поле: Александр Соловьян (Киев)
Ассистенты: Станислав Марулин (Новая Каховка), Тарас Клименко (Киев)
Голы: Николай Михайленко 71 - Эрнест Антви 77
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