Источник: Остап Маркевич не исчерпал кредит доверия в Мариуполе

Во вчерашнем матче 12-го тура УПЛ против "Вереса" "Мариуполь" потерпел пятое поражение подряд в чемпионате. Правда, главного тренера "азовцев" Остапа Маркевича пока не планируют увольнять.

Украинский специалист продолжит тренировать "Мариуполь", ведь кредит доверия от руководства он еще не исчерпал. Об этом сообщает meta-ratings.

Ранее сообщалось, что несколько дней назад Маркевичу-младшему дали ультиматум набрать четыре очка в матчах против "Вереса" и "Динамо", однако эта информация была ложной.

Сейчас "Мариуполь" замыкает турнирную таблицу УПЛ с четырьмя очками в активе. Также "азовцы" пробились в 1/8 финала Кубка Украины, где уже в эту среду сыграют против "Динамо".