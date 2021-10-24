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Источник: Остап Маркевич не исчерпал кредит доверия в Мариуполе
Ему все еще доверяют
Фото: ФК Мариуполь
Во вчерашнем матче 12-го тура УПЛ против "Вереса" "Мариуполь" потерпел пятое поражение подряд в чемпионате. Правда, главного тренера "азовцев" Остапа Маркевича пока не планируют увольнять.
Украинский специалист продолжит тренировать "Мариуполь", ведь кредит доверия от руководства он еще не исчерпал. Об этом сообщает meta-ratings.
Ранее сообщалось, что несколько дней назад Маркевичу-младшему дали ультиматум набрать четыре очка в матчах против "Вереса" и "Динамо", однако эта информация была ложной.
Сейчас "Мариуполь" замыкает турнирную таблицу УПЛ с четырьмя очками в активе. Также "азовцы" пробились в 1/8 финала Кубка Украины, где уже в эту среду сыграют против "Динамо".
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