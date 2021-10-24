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Источник: Остап Маркевич не исчерпал кредит доверия в Мариуполе

Премьер-лига
(1 голосов)

Ему все еще доверяют

Источник: Остап Маркевич не исчерпал кредит доверия в Мариуполе

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Во вчерашнем матче 12-го тура УПЛ против "Вереса" "Мариуполь" потерпел пятое поражение подряд в чемпионате. Правда, главного тренера "азовцев" Остапа Маркевича пока не планируют увольнять.

Украинский специалист продолжит тренировать "Мариуполь", ведь кредит доверия от руководства он еще не исчерпал. Об этом сообщает meta-ratings.

Ранее сообщалось, что несколько дней назад Маркевичу-младшему дали ультиматум набрать четыре очка в матчах против "Вереса" и "Динамо", однако эта информация была ложной.

Сейчас "Мариуполь" замыкает турнирную таблицу УПЛ с четырьмя очками в активе. Также "азовцы" пробились в 1/8 финала Кубка Украины, где уже в эту среду сыграют против "Динамо".

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В статье: Верес (Ровно) Остап Маркевич Мариуполь
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Источник:
meta-ratings

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Комментарии (1)
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vadooo (Слатино)
24.10.2021 в 13:01
Остап оказался не Мирон !
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