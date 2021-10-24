  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Составы на матч Динамо - Днепр-1. Витиньо и Рамирес в старте киевлян
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Составы на матч Динамо - Днепр-1. Витиньо и Рамирес в старте киевлян

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Луческу и Йовичевич назвали по 11 игроков, которые выйдут с первых минут

Составы на матч Динамо - Днепр-1. Витиньо и Рамирес в старте киевлян

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 12-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" примет "Днепр-1". Начало встречи - 17:00.

Главные тренеры команд Мирча Луческу и Игор Йовичевич определились со стартовыми составами на этот поединок.

"Динамо": Бущан, Тымчик, Кендзера, Забарный, Миколенко, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Витиньо, Рамирес.

Запасные: Бойко, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Де пена, Леднев, Гармаш, Караваев, Сирота.

"Днепр-1": Кожокару, Лучкевич, Логинов, Сваток, Нельсон, Игнатенко, Пихаленок, Гуцуляк, Джурасек, Ярмолюк, Довбик.

Запасные: Юрчук, Батагов, Назаренко, Чуже, Ди Франко, Адамюк, Билл, Паст.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
мы за динамо (киев)
24.10.2021 в 16:45
будулай включив тренувальний режим
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...