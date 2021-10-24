Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Составы на матч Динамо - Днепр-1. Витиньо и Рамирес в старте киевлян
Луческу и Йовичевич назвали по 11 игроков, которые выйдут с первых минут
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
В матче 12-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" примет "Днепр-1". Начало встречи - 17:00.
Главные тренеры команд Мирча Луческу и Игор Йовичевич определились со стартовыми составами на этот поединок.
"Динамо": Бущан, Тымчик, Кендзера, Забарный, Миколенко, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Витиньо, Рамирес.
Запасные: Бойко, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Де пена, Леднев, Гармаш, Караваев, Сирота.
"Днепр-1": Кожокару, Лучкевич, Логинов, Сваток, Нельсон, Игнатенко, Пихаленок, Гуцуляк, Джурасек, Ярмолюк, Довбик.
Запасные: Юрчук, Батагов, Назаренко, Чуже, Ди Франко, Адамюк, Билл, Паст.
Популярное сейчас
- Динамо - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.10.2021
- Шахтер был плох физически, но замены дали результат. Сикан заслужил свой шанс на основу
- Шахтер выигрывает матч тура, Златан забивает в свои и чужие. Главные новости за 23 октября
- Шахтёр догоняет Динамо, Минай опускается на предпоследнее место. Таблица УПЛ 2021/22
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО