Витиньо: Интерес со стороны Луческу убедил выбрать именно Динамо

Нападающий "Динамо" Витиньо рассказал о переходе в киевский клуб. 22-летний бразилец признался, что вел переговоры с "Бордо", однако сделал выбор в пользу киевлян после разговора с экс-игроком "бело-синих" Данило Силвой.

"Скажу честно, что вел переговоры с "Бордо, это было в августе. За пять дней до окончания трансферного окна мой агент позвонил и сказал, что "Динамо" во мне очень сильно заинтересовано. Потом позвонил Данило Силва и подтвердил, что меня ждут в Киеве. Когда услышал о таком серьезном интересе, решил принять предложение "Динамо". С "Бордо" очень затягивали переговоры из-за финансового фэйр-плея. У них были с этим проблемы, а они никак не решали их. "Динамо" сработало быстро, и я сразу решил принять их предложение.

Те футболисты, которые были со мной в "Атлетико" Паранаэнсе, говорили мне, что им звонил Луческу и спрашивал обо мне. Они многое мне рассказали о Луческу, о том, как он работает. То, что я услышал, мне понравилось. Круто, когда в тебе заинтересован главный тренер. Это меня и убедило выбрать именно "Динамо". Многие игроки мне говорили о Луческу. Это были очень теплые и положительные слова. Его знают как тренера "Шахтера", воспитавшего многих бразильцев. Он помогал им во всем. Безусловно, в Бразилии знают Луческу.