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Витиньо: Интерес со стороны Луческу убедил выбрать именно Динамо

Премьер-лига
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Бразилец рассказал, что повлияло на его переход в киевский клуб

Витиньо: Интерес со стороны Луческу убедил выбрать именно Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Нападающий "Динамо" Витиньо рассказал о переходе в киевский клуб. 22-летний бразилец признался, что вел переговоры с "Бордо", однако сделал выбор в пользу киевлян после разговора с экс-игроком "бело-синих" Данило Силвой.

"Скажу честно, что вел переговоры с "Бордо, это было в августе. За пять дней до окончания трансферного окна мой агент позвонил и сказал, что "Динамо" во мне очень сильно заинтересовано. Потом позвонил Данило Силва и подтвердил, что меня ждут в Киеве. Когда услышал о таком серьезном интересе, решил принять предложение "Динамо".

С "Бордо" очень затягивали переговоры из-за финансового фэйр-плея. У них были с этим проблемы, а они никак не решали их. "Динамо" сработало быстро, и я сразу решил принять их предложение.

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Те футболисты, которые были со мной в "Атлетико" Паранаэнсе, говорили мне, что им звонил Луческу и спрашивал обо мне. Они многое мне рассказали о Луческу, о том, как он работает. То, что я услышал, мне понравилось. Круто, когда в тебе заинтересован главный тренер. Это меня и убедило выбрать именно "Динамо".

Многие игроки мне говорили о Луческу. Это были очень теплые и положительные слова. Его знают как тренера "Шахтера", воспитавшего многих бразильцев. Он помогал им во всем. Безусловно, в Бразилии знают Луческу.

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Марсио Азеведо (экс-футболист "Металлиста" и "Шахтера") рассказал мне о Мистере, стране, специфике вашего футбола. В основном это были положительные вещи. А вот когда я поговорил с Данилой Силвой, он так рассказал о "Динамо", о клубе, структуре — я даже влюбился в "Динамо".

На самом деле, немного трудно адаптироваться. Разговаривал с бразильцами, которые говорили мне, что это будет трудно, но это не является чем-то невозможным. Наверное, самым сложным в адаптации будет холод. Я уже чувствую, как иногда бывает прохладно. Ко всему остальному я привыкну, и все будет хорошо. Я спокоен и настроен работать.

Играл ли на позиции форварда в "Динамо"? Моя основная позиция — левый вингер. Я поговорил с Мистером и сказал, что он может мне довериться, потому что я буду делать все от себя зависящее, чтобы помочь команде", - сказал Витиньо.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Витиньо
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Источник:
SportArena

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